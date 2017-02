Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A vállalkozások megijedtek a brexittől

A European Business Awards (EBA) üzleti versenyen részt vevő vállalkozások 41 százaléka úgy látja, hogy az Egyesült Királyság befektetési célpontként leértékelődik, kevésbé lesz vonzó az Európai Unióból való kilépés után. A cégek fele szerint az európai üzleti szférára nézve fenyegetést jelent a brit szavazás eredménye - derül ki az RSM legutóbbi felméréséből.

Egyértelmű, hogy a brexit az egységes piac miatt nem csupán a brit cégeket érinti kedvezőtlenül, de minden olyan európai társaságot is, amelynek üzleti terveit és működését a változás befolyásolja. A bizonytalanság közepette a tényekre alapozva kell felkészülni a változásokra, hiszen a kereskedelmi kapcsolatok és a szolgáltatások áramlása biztosan fennmarad majd, a cégeknek pedig elsősorban ezen új keretekre kell koncentrálniuk a politikai viták közepette is - közölte Kalocsai Zsolt, az RSM Hungary vezérigazgatója.

Az RSM számításai szerint a cégek hatoda már most is érzékeli a brexit hatásait, további harmada pedig érintetté válhat, ahogy a kilépési folyamat tényleges megkezdődik. A válaszadó cégek leginkább a költségeik növekedésétől tartanak, a közvetlenül érintett vállalkozások 60 százalék arra számít, hogy üzletvitelének költségei emelkednek majd, 50 százalékuk szerint a változás eredményességüket is befolyásolja.

Az Egyesült Királyságban is érdekeltséggel rendelkező cégek az egységes európai piacról való megállapodás miatt aggódnak leginkább. A legfontosabb kérdés számukra a teljes európai piachoz való hozzáférés - ezt a kutatásban résztvevő vállalkozások 29 százaléka nevezte prioritásnak. Ezt követi az adóösztönzők és kedvezmények rendszerének területe (22 százalék), és a munkaerő szabad áramlásának jövőbeni szabályozása (22 százalék). Utóbbi aggályok nem alaptalanok: az elmúlt fél évben 50 ezer uniós állampolgár hagyta el Nagy-Britanniát, a piac már munkaerőhiánytól tart.

A brit cégeknek nem jósolnak túl sok jót a válaszadók: 58 százalék szerint egyértelműen kedvezőtlenebb lesz ezen cégek helyzete a brexit miatt. Az Egyesült Királyságban befektetést tervező cégek negyede (25 százaléka) felülvizsgálja terveit, 9 százalék inkább más európai piacot választ korábbi célterülete helyett.