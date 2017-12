Átlépte a 3 milliót az elektromos autók száma

Óriási ütemben növekszik az e-autók piaca, a világon egyre többet adnak el belőlük. Az olcsóbb és tartósabb akkumulátorok jelentik a forradalmi váltáshoz.

Valamikor novemberben érhette el a járműipar a mérföldkövet, hogy már 3 milliónál is több elektromos autó van használatban világszerte. A Guardian arról ír, hogy szakértők szerint évente mintegy 1 millió darab lehet a mostani eladási szám, amely a jövőben gyors ütemben nőhet tovább.

Az EV-Volumes nevű svédországi piacfigyelő cég úgy becsüli, hogy jövőre már az 5 millió darabszámos álomhatár is átléphető. Ezt arra alapozzák, hogy több gyártó is jövőre mutatja be tisztán elektromos meghajtású autóit. Megvásárolható lesz például a Nissan Leaf hosszútávra is alkalmas változata, vagy a Jaguar iPace nevű modellje, valamint a Tesla Model 3. A későbbi bővülés viszont nagyban múlik azon, hogy milyen fejlesztések történnek az akkumulátorok területén.

Az elemzők szerint a legnagyobb e-autós piac jelenleg Kína, ahol valamivel több mint félmillió darab fut belőlük. Ez nem is meglepő: több nagy város, mint Peking és Sanghaj támogatja a környezetbarát modellek vásárlását, hogy kezelhetőbbé tegye a légszennyezettségi problémákat. A Toyota meg is találta magának a kínai piacot, azt tervezi, hogy egy 10 típusos, teljesen elektromos termékpalettával áll elő az országban a 2020-as években.

A világ második legnagyobb márkája emellett azt ígérte, hogy 2025-re felhagy az új benzinis és dízeles autók bevezetésével, teljesen az elektromos piacra állnak át. Hasonló tervekről beszélt korábban a Volvo és a Jaguar is.

