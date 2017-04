Brüsszel zöld utat adott a 21st Century Foxnak a Sky médiacsoport átvételére

Az Európai Bizottság feltétel nélkül jóváhagyta a 21st Century Fox médiaóriás számára a legnagyobb brit médiaszolgáltató, a Sky-csoport tervezett felvásárlását - közölte az uniós bizottság sajtószolgálata pénteken.

Az Európa Bizottság indoklásában hangsúlyozta, a tranzakció nem ütközik uniós jogba, és nem támaszt versenyjogi aggályokat, mivel a vállalatok más európai uniós országok piacain is jelen vannak.

A Rupert Murdoch ausztrál-amerikai médiamágnás vezette 21st Century Fox december közepén jelentette be, hogy 11,7 milliárd fontot (csaknem 4500 milliárd forintot) fizet a Sky azon 61 százalékos részvénycsomagjáért, amely még nincs a Murdoch-vállalatcsoport birtokában.

A bizottság jóváhagyása lehetővé teszi a Murdoch-vállalatcsoport számára, hogy domináns súllyal legyen jelen a brit médiapiacon. Rupert Murdoch birtokolta eddig is a Sky-csoport 39 százalékát, emellett nagy-britanniai sajtóportfoliójába tartozik a The Times, a The Sunday Times és a The Sun, a három legolvasottabb konzervatív brit lap.

A Sky-csoportnak 22 millió előfizetője van Nagy-Britanniában, Írországban, Németországban, Ausztriában és Olaszországban.