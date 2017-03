Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csúnya ügybe keveredhetett az egyik legnagyobb európai bank

Az ING azt közölte szerdán, hogy "komoly büntetést" szabhatnak ki rá egy pénzmosási és korrupciós ügy kapcsán.

A legnagyobb holland pénzügyi szolgáltató, amikor a múlt héten ismertette tavalyi eredményeit, megemlítette, hogy a holland ügyészség pénzmosásban és korrupcióban való bűnrészesség gyanújával vizsgálódik az ING-nél. A pénzintézet szerdán bejelentette azt is, hogy már az amerikai hatóságok is dokumentumokat kértek be - írja az MTI.

Az ING ugyanakkor nem erősítette meg a Het Financieele Dagblat című holland lap értesülését, amely úgy tudja, hogy számos távközlési cég, köztük az amszterdami székhelyű orosz Vimpelcom kenőpénzt adott a volt üzbég elnök lányának és valamilyen formában ebbe az ügybe keveredett bele a holland pénzügyi szolgáltató.