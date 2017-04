Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Döntött a parlament: megmentik a regionális multit

Jóváhagyta a horvát parlament csütörtökön azt a kormány által benyújtott törvényjavaslatot, amely Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalata, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor megmentésére irányul.

A helyi sajtóban csak Lex Agrokor néven emlegetett jogszabály lehetővé teszi azon vállalatok számára, amelyek 7,5 milliárd kunánál (315 milliárd forint) nagyobb adóssággal rendelkeznek és 5000-nél több embert foglalkoztatnak, hogy az államtól rendkívüli igazgatási eljárás kérjenek, megelőzve ezzel a csődeljárást - írja az MTI. A törvény alkalmazását a tulajdonosnak és a hitelezőknek kell kérniük, az állam pedig egy biztost nevez ki a vállalat élére, akinek 15 hónapja van arra, hogy átszervezze, fenntarthatóvá és fizetőképessé tegye a vállalatot. A biztosnak lehetősége van akár további kölcsönök felvételére is.

A törvény biztosíték a gazdaság és a munkahelyek megmentésére - mondta Bozo Petrov házelnök a sajtónak. Amennyiben a hitelezők nem tudnak megegyezni és állami beavatkozást kérnek, az államnak vállalnia kell a felelősséget. "Nincs nagyobb állami érdek, mint megmenteni egy olyan vállalatot, amely több hektárnyi mezőgazdasági földterülettel rendelkezik, valamint ennyi beszállítója van".

A szociáldemokrata ellenzék nem támogatta a törvény elfogadását, mert szerintük az tovább ront a már kialakult helyzeten.

Mamutvállalat sok dolgozóval, sok földdel

Az Agrokor hónapok óta küzd pénzügyi problémákkal. A Szlovéniában, Boszniában, Szerbiában és Magyarországon is érdekelt cégcsoporton belül mintegy ötven különböző gazdasági szektorhoz tartozó vállalat működik, munkavállalóinak létszáma meghaladja a 60 ezret, a cég éves árbevétele pedig eléri a horvát GDP 15 százalékát.

Szakértők szerint a 93 százalékban magántulajdonban lévő vállalat felszámolása beláthatatlan következményekkel járhat a horvát gazdaságra, mert a cégcsoport nemcsak Horvátország legnagyobb munkáltatója, hanem egyben az ország legnagyobb földbirtokosa is: több tízezer munkahely kerülhet veszélybe, és számos kis- és középvállalkozó mehet tönkre.

A konszern hitelállománya közel 5 milliárd euróra rúg, az adósság 52 százalékát a bankok tartják a kezükben. A cég legnagyobb hitelezőjének, az orosz Sberbanknak 1,6 milliárd euróval tartozik, 650 millió euróval pedig horvátországi bankoknak. Az Agrokor 900 millió euró értékben bocsátott ki kötvényeket a nemzetközi piacon. A befektetési bankoknál további 20 millió euró, más horvát, nem pénzügyi intézményeknél 300 millió euró, míg a beszállítóknál 1,2 milliárd euró hátralékot halmozott fel.

Az Agrokor a héten moratóriumot kapott a bankoktól fizetési kötelezettségeire, de ennek feltétele az volt, hogy egy külföldi szakemberekből álló válságmenedzsment kerüljön a konszern élére.

A vállalatot - a Sberbank javaslatára - jelenleg Antonio Álvarez, az Alvarez & Marsal konzultációs ház ügyvezető igazgatója vezeti, amely elsősorban a felszámolás előtt vagy alatt álló cégek szerkezeti átalakításával foglalkozik világszerte.

Álvarez vezette többek között a New York-i székhelyű Lehman Brothers globális pénzpiaci cég átszervezését is a 2008-as gazdasági világválság után. Az Agrokor válságmenedzsmentjében még nyolc külföldi gazdasági és pénzügyi szakember foglal helyet, mindannyian a A&M munkatársai - írta az MTI.