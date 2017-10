Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Döntött az EU: odacsapnak

Az uniós bírósághoz fordul az Európai Bizottság az Írország által az Apple-nek nyújtott tiltott állami támogatás miatt, Dublin ugyanis máig nem gyűjtötte be az amerikai informatikai óriáscégtől az elmaradt adót, amelynek összege a 13 milliárd eurót (körülbelül 4 ezer milliárd forint) is elérheti - jelentette be a brüsszeli testület szerdán.

"Írországnak vissza kell fizettetnie az Apple-nek nyújtott illegális állami támogatások összegét. Eltelt több mint egy év a bizottság döntése óta, de az ír hatóságok a pénzt még részben sem szedték be" - közölte Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos.

A bizottság tavaly arról számolt be, hogy Írország illegális adótámogatásokat nyújtott az Apple-nek, amely lehetővé tette, hogy a vállalat éveken keresztül lényegesen kevesebb adót fizessen más cégeknél, ezért Brüsszel a mintegy 13 milliárd euró értékű támogatás és a kamatok visszafizettetésére szólított fel. (Az Apple és a Google a legértékesebb.)

A döntés ellen Dublin és az Apple is fellebbezett - írja az MTI.