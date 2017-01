Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drasztikusat léptek a franciák

Az elhízás elleni harc jegyében Franciaországban megtiltották, hogy az éttermek és más vendéglátóhelyek korlátlanul kínálják vendégeiknek a cukros italokat - írta a 444.hu a BBC alapján.

Bár az országban az elhízott emberek aránya nem haladja meg az uniós átlagot, de így is egyre többen vannak - írta a portál.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatja, hogy különadót vessenek ki a magas cukortartalmú üdítőkre. Franciaországban az önkiszolgáló üdítőcsapok betiltása előtt már létezett a cukoradó és az automatákat is kitiltották az iskolákból, most mégis tovább szigorítanak.