Egyen tücsköt marhahús helyett!

Az utóbbi időben több olyan hír is napvilágot látott, miszerint a jövőben rovarokkal váltanák ki a sertés, vagy épp a marhahúst a szakemberek, mivel a rovarokat kevesebb környezetterheléssel lehet tenyészteni, mint a fent említett jószágokat. Úgy tűnik, ez nem is olyan távoli jövő. Brüsszelben már meg is kezdték a rovarfarmok kialakítását - írta a magro.hu.

A brüsszeli Little Food startup vállalkozásnál gasztronómiai forradalom kirobbantásán fáradoznak, ugyanis ropogós tücsköket kínál proteinforrásként a hús alternatívájaként. Az említett vállalkozás már egy rovarfarmot is létrehozott azért, hogy elegendő alapanyagot biztosítsanak - számolt be a Reuters híre alapján a magro.hu.

Sokan valóban lehetőséget látnak a rovarok táplálékként történő fogyasztásában. Nikolaas Viaene tücsöktenyésztő szerint annyi fehérje előállításához, amennyit mondjuk egy tehén szolgáltat, a tücsköknek 25-ször kevesebb takarmányra, 300-szor kevesebb vízre van szükségük, és 60-szor kevesebb üvegházhatású gázt termelnek.

A Little Food még nem nyitott éttermet, de szárított tücsköt és ízesített tücsöklisztet már forgalmaz. Az új termékek fogadtatása azonban nem túl pozitív: a brüsszeliek egyelőre elutasítják a próbálkozást.