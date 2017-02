Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Élelmiszerbotrány: már a cseheknek is elege van

Szlovákia és Magyarország után Csehországnak is elege lett: az agrárminiszter szerint a multinacionális élelmiszerkereskedő cégek rosszabb élelmiszert adnak el a kelet-európai régióban - írta a Portfolio a Reuters beszámolója alapján.

Néhány termék esetében mi vagyunk Európa szemétlerakata - jelentette ki Marian Jurecka agrárminiszter a Reutersnek. Csehország arra fog törekedni az EU-ban, hogy tiltsák be az ugyanazon márkájú, de a nyugati országokban tapasztaltnál rosszabb minőségű élelmiszerek Kelet-Európában történő értékesítését.

A miniszter szerint a tárca által megrendelt, élelmiszerminőségről szóló tanulmány júniusban készül el - írta a portál.

Ennek eredményét, más régiós országok megállapításaival együtt, arra használnák, hogy változzanak a szabályok az unióban. Ez a javaslatcsomag azonban nemcsak az élelmiszereket, hanem más termékeket is érintene, például a mosószereket.

Ha egy terméknek ugyanaz a gyártója, ugyanaz a csomagolása, vagyis első ránézésre ugyanaz, akkor a termék összetevői is ugyanazok legyenek - mondta a hírügynökségnek a miniszter.

Több mint két éve, 2014 végén készült az a botrányt kavaró felmérés, amely 24 különböző termék osztrák és magyar piacon kapható változatát hasonlította össze egymással. Fazekas Sándor magyar földművelésügyi miniszter pedig elrendelte a hazai és külföldi kiskereskedelemben kapható azonos termékek újabb átfogó vizsgálatát.

A magyar sztori pedig amiatt kerül elő, mert pár nappal korábban megjelent egy, a szlovák és külföldi termékeket összehasonlító, szlovákiai vizsgálat eredménye is. Az utóbbi -amelynek keretében 22 élelmiszer összetételét hasonlították össze, amelyeket Szlovákiában és Ausztriában is azonos márkanév alatt hoznak forgalomba - szépséghibája, hogy meglehetősen régi. Az Euractiv.com 2011-ben mutatta be a Szlovák Fogyasztóvédelmi Szövetség vizsgálatát, amely szerint a nagy nemzetközi élelmiszer-konszernek gyengébb minőségű termékeket forgalmaznak Kelet- és Közép-Európában, mint a nyugat-európai országokban.