Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elképesztő, mikkel csábítanak már a munkáltatók

Extra juttatásokkal próbálják magukhoz csábítani az értékes munkaerőt a világ vezető cégei.

A céges mobil, laptop, a közép- és csúcsvezetők számára céges autó sok munkahelyen már szinte alapvető juttatásnak számítanak. De biztos, hogy ezektől lesznek igazán elégedettek az alkalmazottak? - teszik fel a kérdés a Vienna Life Biztosító legújabb blogbejegyzésében. A kutatások szerint nem, ezért a felkapott nyugat-európai és amerikai cégek számos egyéb juttatással igyekeznek boldoggá és persze lojálissá tenni kollégáikat.

Ingyenes étkezés, masszázs

A Google első számú szempont a kellemes munkahelyi légkör kialakítása. Ezért ha egy kemény napon a munkatársak nagyon elfáradnának, csocsózhatnak, videojátékozhatnak vagy biliárdozhatnak egy kicsit. Persze ha nagyon muszáj, azért abbahagyják a játékot, például arra az időre, amíg a cég ingyenes éttermében elfogyasztják az ebédjüket. Itt az egészséges ételeken túl kávé, üdítőital, friss gyümölcs, energiaital és csokoládé is várja őket. Ha pedig ebéd közben nagyon elfáradnának a kollégák, akkor masszázsra mennek vagy a szintén ingyenes konditeremben frissülnek fel.

Támogatják, ha a dolgozó gyerekre vágyik

Míg Magyarország az előítéletek miatt sokszor még napjainkban is komoly kihívás elé néznek az állást kereső fiatal nők, addig tőlünk nyugatra inkább támogatják őket. A Facebook például 1,2 millió forintnak megfelelő dollárt, a Netflix pedig 1 év - fizetett - szabadságot ad annak a munkatársának, akinek gyereke születik. A Spotify még ezeknél is többet tesz: a vállalat a szülővé váláshoz - egészen pontosan a mesterséges megtermékenyítés költségéhez - is hozzájárul, ha kell.

Szabadsággal jutalmaznak

Az Airbnb évi közel 600 ezer forintnak megfelelő összeget ad minden dolgozójának, ha a cég oldalán foglalnak szállást. A szoftvereket fejlesztő Epic Systems szintén törekszik a munka és a magánélet egészséges egyensúlyának megteremtésére. Aki már minimum 5 évet lehúzott az amerikai cégnél, 4 hét egybefüggő szabadságot kap minden évben.

Ahol a dolgozóé lehet a nagy fogás

A Vienna Life Biztosító szerint azért itthon is akadnak a külföldi példákhoz hasonló, egyedi kezdeményezések. A magyar hátterű Tutti Kft. élelmiszeripari cég, a például egészen újszerű módon igyekszik dolgozói kedvében járni. A többek között fagylaltporokat gyártó vállalkozás a központja mellett halastavat tart fenn a dolgozóknak, ahol azok szabadon horgászhatnak, amit pedig kifognak, azt haza is vihetik. A cég a halastavat minden évben több száz kiló élő hallal tölti fel. A halak mellett ráadásul teniszpálya és piknikező is várja a dolgozókat.