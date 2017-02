Elképesztő összeget fizettek egy Klimt-fesményért

Oprah Winfrey 150 millió dollárért (43,4 milliárd forintért) vált meg Gustav Klimt egy portréjától, a képet egy meg nem nevezett kínai vevő vásárolta meg - értesült a The Hollywood Reporter.

A Portrait of Adele Bloch-Bauer II című festmény 1912-ben készült. A médiaszemélyiség 2006 őszén vásárolta a festményt a Christie's árverésén 87,9 millió dollárért. A hollywoodi filmes portál a Bloomberg művészeti piaci újságírójára, Katya Kazakinára hivatkozva csütörtökön számolt be a 150 millió dolláros eladásról, amely a szakértők szerint 2016-ban a legnagyobb összegű privát értékesítés lehetett, amelyet egyetlen műalkotásért fizettek ki - írta az MTI.

A 20. század elején Adele Bloch-Bauer egy híres bécsi szalon háziasszonya volt. Ő és férje, Ferdinand Bloch-Bauer a korszak legjelentősebb művészeti mecénásai közé tartoztak. Ferdinand 1903-ban rendelte meg a szalonban gyakran megforduló Klimttől (képünkön) felesége portréját, és 1912-ben egy újabb portrét. Akkoriban az a pletyka járta, hogy a festő és Adele között szerelmi viszony is szövődött.

Amikor Adele Bloch-Bauer 43 évesen 1925-ben váratlanul elhunyt agyhártyagyulladásban, mindkét képet kiállították emlékére Bloch-Bauer Klimt-galériájában. Egészen addig maradtak ott, amíg 1938-ban a nácik annektálták Ausztriát.

Ferdinand Block-Bauer Prágába szökött, a házát feldúlták, a festményeit pedig elrabolták. Az osztrák állami Belvedere Galéria szerezte vissza a Klimt-képeket 1941-ben. Ferdinand 1945-ben bekövetkezett halála után a hagyaték közeli rokonaira, köztük Maria Altmannra szállt.

Az örökösök jogi úton próbálták visszaszerezni a képeket az osztrák kormánytól. Ennek a pernek a körülményeit ábrázolja a 2015-ben bemutatott Hölgy aranyban című film, amelyben Helen Mirren alakítja Altmannt. A jogi csatározásról három dokumentumfilm is született The Rape of Europa (2006), Stealing Klimt (2007) és Adele's Wish (2008) címmel.

A két portré közül ma már egyik sincs Bécsben. Az első portrét Ronald Lauder vásárolta meg 2006-ban 135 millió dollárért. A kép azóta manhattani privát múzeumában, a Neue Galerie-ben van kiállítva, amelyet a Lauder-örökös a 20. századi osztrák és német művészetnek szentelt.

Amíg a másik Adele-portré Oprah Winfrey tulajdonában volt, egy darabig a New York-i Modern Művészetek Múzeumában állították ki. Jelenleg mindkét portré Lauder galériájában látható egy szeptember 25-ig tartó kiállításon.