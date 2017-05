Elmarad a robbanás az autópiacon?

Lassult az elektromos autók piacának növekedés a német piacon - amely a legnagyobb Európában - és egyelőre itthon is várat magára az áttörés.

Szász Péter, 2017. május 29. hétfő, 10:12

Németországban 2016 végén 69 ezer elektromos autót regisztráltak, ám ezek közül 37 ezer volt tisztán elektromos meghajtású, a piacon a plug-in hibridek aránya is jelentős. Bár ez 69 ezer 60 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, a tempó lassabb, mint korábban - írja a IFUA Horváth & Partners.

A cég szerint az áttörés azért nem érkezett meg még, mert a gyártóknak nem sikerült elég mutatós, és gazdaságilag is vonzó kínálatot teremteniük. Tavaly csak két új, tisztán elektromos meghajtású modell került a piacra - az egyik a Hyundai Ioniq EV, a másik a Tesla Model X -, és a plug-in hibridek esetében sem sokkal jobb a helyzet.

Ha az utolsó három évben elért bővülés átlagát sikerülne megtartani, akkor 2022-re futna egymillió elektromos autó a német utakon - állapítja meg a tanulmány. Eredetileg már 2020-ra el akarták érni az egymilliós számot, de nemrég Angela Merkel kancellár is elismerte, hogy ez nem fog menni.

Magyarországon piaci becslések szerint 2016-ban több, mint 1000 zöld rendszámos autót helyeztek forgalomba. Ebből 40 százalék volt tisztán elektromos, a többi plug-in hibrid.

A terjedést nem csak az akadályozza, hogy a modellválaszték szerény, de az is, hogy a töltőhálózat lassan sűrűsödik, az árak pedig túl magasak. Ezt az e-autók vásárlásához adott támogatás sem ellensúlyozza.

A gyártók tervei szerint az elkövetkező években javulhat a helyzet. A Tesla, amely az idei első negyedévben értékesítési rekordot könyvelhetett el, 2018-ban be kívánja vezetni a Model 3-at a német piacra. A Daimler 2022-ig több mint tíz új villanyautó szériagyártását irányozta elő, s ehhez bevezeti az EQ márkát. A BMW 2019-től tervez további tisztán elektromos modelleket. A Volkswagen is elektromos offenzívát jelentett be, a többi között az Audi e-tron modelljeit és az új I.D. márkát. A Porsche Mission E kocsija 2018-tól lesz piackész. Az említetteken kívül további gyártók is terveznek tömeges eladásra alkalmas villanyautókat, ami optimizmusra ad okot.