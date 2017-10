Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre büszke lehet Magyarország

Tavaly a kelet-közép-európai régió 500 legnagyobb vállalata 580 milliárd eurós árbevételt ért el, 0,6 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban, nettó nyereségük 3,1 százalékkal 26,3 milliárd euróra mérséklődött, a legnagyobb régiós vállalatokat felsoroló listán ugyanakkor 8 százalékkal 75-re nőtt a magyar cégek száma - derül ki a Coface nemzetközi hitelbiztosítónak a kelet-közép-európai országok legnagyobb vállalatai tavalyi teljesítményét összegző elemzéséből.

A kedvező gazdasági környezet miatt a hitelbiztosító a 22 kelet-közép-európai ország közül nyolcnak jobb minősítést adott az elmúlt 18 hónapban. Többek között Magyarország, Litvánia, Csehország, Románia és Szlovénia kapott jobb osztályzatot a hitelbiztosítótól.

A hitelbiztosító elemzése szerint a magyar gazdaság "visszanyerte az erejét", 2016-ban - Lengyelország után - a második legtöbb vállalatot delegálta a Coface Top 500-as listájára. A listán szereplő magyar cégek árbevétele 11,5 százalékkal, a nettó nyereségük pedig 61,7 százalékkal csökkent a GE egyik vállalatának egyszeri tétele miatt, anélkül számolva azonban a legjelentősebb magyarországi társaságok árbevétele szerényen, 0,1 százalékkal nőtt, nettó profitjuk ugyanakkor 68,7 százalékkal 4,6 milliárd euróra emelkedett. 2016-ban 75 magyar vállalat került fel a listára, ezzel szemben 2015-ben csak 69 magyar vállalatnak sikerült ezt elérnie. Ráadásul a listán szereplő magyar vállalatok 68 százaléka jobb helyezést ért el, mint 2015-ben - ismertették az MTI szerint.

A magyar gazdaság fejlődését mutatja, hogy a foglalkoztatási ráta javult, az ország ipari teljesítménye bővült, emellett a fogyasztás is nő, mindezek a jövőbeni gazdasági bővülést is megalapozzák - mondta Póka Valentin, a Coface Hungary ország-igazgatója. Katarzina Kompowska, a nemzetközi hitelbiztosító kelet-közép-európai vezetője pedig azt tette hozzá, hogy korábban a régiós országokban az olaj- és gázipari szektor volt a legerősebb, ám 2016-ban a világpiacon az autóipar számára kedvezően változott a helyzet, az új autók iránt nő a globális kereslet, a háztartások és a cégek is keresik az új gépkocsikat.

A régiós vállalati listát a lengyel olajcég, a PKN Orlen vezeti, amelynek árbevétele tavaly 18 milliárd eurót, nyeresége pedig 1,3 milliárd eurót tett ki. A második legnagyobb cég a csehországi Skoda 12,9 milliárd eurós árbevétellel és 1,31 milliárd eurós nettó profittal. A harmadik helyen áll a Mol, a magyar olaj- és gázipari cég 11,5 milliárd eurós árbevétellel és 812 millió eurós nettó nyereséggel szerepel a Coface listáján. A nemzetközi hitelbiztosító rangsora szerint a húsz legnagyobb régiós vállalat között van a cseh Skoda, a magyar Audi, és mellette a magyar Mercedes is, valamint a szlovákiai Volkswagen- és Kia-gyár, a csehországi Hyundai-üzem, valamint a romániai Dacia is.

A felmérésbe a kelet-közép-európai országok - köztük Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia - legnagyobb (legalább 300 millió eurós éves árbevétellel rendelkező) vállalatai kerültek, a pénzügyi szolgáltatók, így a bankok, biztosítótársaságok, lízingcégek és brókercégek nem szerepelnek a felmérésben. (Kiderült, melyik a legnagyobb horvát cég.)

