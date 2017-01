Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre készülnek idén Parndorfban - megint lesz hol bevásárolni

A parndorfi Designer Outlet forgalmának mintegy ötöde immár a nem Uniós tagországokból érkezik. A magyarok által is kedvelt, a magyar határtól alig néhány kilométerre lévő központ tovább bővülne, s mintegy 300 új munkavállalót keres.

Tavaly 12 százalékkal emelkedett a parndorfi (pándorfalvai) Designer-Outlet forgalma, elsősorban a kínai, koreai és orosz vásárlók által elköltött pénznek köszönhetően, a nem uniós tagállamokból származó vásárlóktól származott már tavaly a magyarok által is kedvelt bevásárlóhely forgalmának 21 százaléka - számolt be a Der Standard az APA osztrák hírügynökségre hivatkozva.

Az említett országokból származó vásárlók érzékelhetően többet költöttek az elmúlt évben, s a jövőben is szeretnénk minél több, az ázsiai országokból érkező turistát becsalogatni. A csúcsidőszakban volt tavaly, hogy napi 80 turistabusz érkezett Parndorfba - mondta Mario Schwan, a központ "Center Manager"-e a beszámoló szerint. Elmondása szerint szeretnének minél jobban a turisták napirendjéhez igazodni, ennek érdekében nagyon sok turizmusban érdekelt szervezettel működnek együtt. Az Outlenek komoly előnye származik abból, hogy három jelentősebb idegenforgalmi célponttól, Budapesttől, Pozsonytól és Bécstől is elérhető távolságban fekszik, ezt a hatást szeretnék erősíteni különböző rendezvényekkel is.

Schwann szerint ugyan az orosz vásárlóktól származó bevételek egy időben komolyabban visszaestek, a tavalyi év második felében költéseikben ismét emelkedés volt megfigyelhető.

A központ komoly bővítésekre készül a jövőben is. Idén tavasszal nyílik meg az 50 millió eurós beruházással létrehozott új, 5500 négyzetméteren 25 új üzletnek otthont adó építményegyüttes. Ezek üzemeltetéséhez mintegy 300 új munkavállaló felvételével számolnak. Ahogy eddig is, az új munkahelyeken nem csak osztrák, de szlovák és magyar munkavállalók foglalkoztatására is készülnek. Az üzletkörpont jelenleg 1500 embert foglalkoztat, ezek 40 százalékát teljes munkaidőben. A munkavállalók 45 százaléka burgenlandi, 42 százalékuk magyar és szlovák állampolgár.

Tavaly mintegy 5 millió vásárlót szolgált ki a központ, ezek 21 százaléka érkezett Bécsből, 12 százalékuk Alsó-Ausztriából, 13 százalékuk Burgenlandból. A vásárlók 16 százalék jött Magyarországról és Szlovákiából.