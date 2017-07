Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez pörgeti a brit gazdaságot

Egy helyet előrelépve a brit gazdasági növekedés második legfontosabb tényezőjévé vált a film- és televíziós ipar Nagy-Britanniában, az előző negyedévben 8,2 százalékkal, 2014 óta pedig összességében 72,4 százalékkal bővült az ágazat, szemben az Európai Unió többi részében mért 8,5 százalékos átlaggal - írta az MTI.

A növekedés egyik oka, hogy a nézők áramlanak a mozikba. Nagy-Britanniában és Írországban 679 millió font (231,36 milliárd forint) értékben váltottak jegyet pénztáraknál január és június között, ami 12 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest - ismertette a ComScore adatait hétvégi számában a Financial Times.

Az üzleti lap azonban hangsúlyozza: egyre több filmet és televíziós produkciót forgatnak Nagy-Britanniában. A Harry Potter-franchise örökségére építve ezek között van a Csillagok háborúja következő része, a Tim Burton rendezésében készülő Dumbo, A szépség és a szörnyeteg, a T2 Trainspotting, a Dunkirk és a Wonder Woman.

A 2007 óta érvényben lévő adókedvezmények jelentős vonzerőt biztosítanak a brit forgatásoknak. A producerek nagy-britanniai költéseik 80 százalékának akár a negyedét is visszaigényelhetik. A brit adóhivatal szerint az elmúlt tíz évben 2070 produkció élt ezzel a lehetőséggel, és 2,3 milliárd fontot (783,74 milliárd forintot) folyósítottak vissza a 8,9 milliárd fontos (3032 milliárd forintos) költéssel szemben.

A fontnak a brit európai uniós tagságról szóló tavalyi népszavazás óta gyengébb árfolyama szintén hozzájárult a brit filmipar erősödéséhez. 2017 első negyedben rekordnak számító 652 millió fontot költöttek a produkciók a szigetországban a Brit Filmintézet szerint.

A televíziós forgatások száma is nő. 2013-2014-ben 25 produkció kért adójóváírást, 169,5 millió fontos (57,76 milliárd forintos) költés mellett. Három évvel később már 45 produkció, és a költés csaknem 480 millió fontra (163,56 milliárd forintra) emelkedett. Nagy-Britanniában forgatták a Netflix nagy költségvetésű kosztümös sorozatát, a The Crown címűt, valamint az HBO Trónok harca című sikerprodukcióját is.

A film- és televíziós ipar különösen Londonnak és az ország délkeleti részének hozott hasznot, de az ország más vidékei sem jártak rosszul. A Trónok harca sok jelenetét például Észak-Írországban vették fel.

A növekedést a szolgáltató szektor, de még a turizmus is érzi. Utóbbira jó példa: gyakori, hogy rajongók lepik el a forgatási helyszíneket, mert látni akarják kedvencüket - írta az MTI.