Ezt tették a botrányok az Uberrel

Csökkentették befektetésük becsült értékét az Uber fuvarmegosztó szolgáltató cég nagy részvényesei közé tartozó intézményes befektetési társaságok.

A Wall Street Journal kutatásai szerint négy nagy intézményes tőkebefektető társaság, a Vanguard, a Principal, a Hartford és a T. Rowe Price alap 12-15 százalékkal 42,73 és 41,46 dollárra csökkentette befektetési portfóliójában a tőzsdén nem jegyzett Uber Technologies Inc. részvényének könyv szerinti árfolyamát. A Fidelity Investments nem változtatott az Uber részvényének 48,77 dolláros árfolyamán a könyveiben.

Az Uber piaci tőkeértékét erodáló értékleírást - az egyébként is agresszív céges kultúrájáról hírhedt - cég nem túl kedvező megítélését tovább rontó botrányokra vezeti vissza a Wall Street Journal.

Az Uber egyik volt alkalmazottja februárban egy blogbejegyzésben arról számolt be, hogy volt munkahelyén általános jelenség a szexuális zaklatás, amelyért nem jár büntetés. A bejegyzés nyomán Eric Holder volt igazságügyi miniszter vezetésével belső vizsgálatot folytattak le. Március elején az Uber kénytelen volt elismerni azt is, hogy a Greyball nevű titkos program révén kiválogatta a nem szívesen látott utasokat a hatósági ellenőrzések kikerülésének érdekében.

A sorozatos botrányok miatt az Uber társalapító vezérigazgatója Travis Kalanick a nagy részvényesek nyomására már le is mondott posztjáról. A társaság legnagyobb részvényese, a Benchmark Capital pedig hűtlen kezelés és csalás vádjával még be is perelte. Az Uber körül már olyannyira megromlott a légkör, hogy egyelőre nem is sikerült megtalálni az utódját.

Médiaértesülések szerint a Benchmark Capital a Hewlett Packard Enterprise vezérét szeretné megnyerni az ügynek. Meg Whitman cáfolta a híreket, de az amerikai média nem tágít és továbbra is azt állítja, hogy a háttérben folynak a tárgyalások. Lehetséges jelöltként szóba került még Jeff Immelt, a General Electric egykori vezérigazgatójának a neve is.

A Benchmark Capital 13 százalékkal az Uber legnagyobb részvényese, de Travis Kalanick is jelentős befolyással rendelkezik a felügyelőbizottságban, hiszen 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a cégben.