Fontos lépésre szánta el magát a Tesla

A Model 3 értékesítésének megkezdésével párhuzamosan növeli ügyfélszolgálatai számát a Tesla - írta az MTI.

A Tesla ebben a hónapban kezdi meg a korábbi modelljeinél alacsonyabb árfekvésű Model 3 értékesítését. A várhatóan magas vásárlói érdeklődés és több százezres megrendelés miatt ezer alkalmazottat vesz fel és száz új ügyfélszolgálat létesítésével 250-re növeli számukat világszerte az elkövetkező év végéig.

A Model 3 alapára 35 ezer dollár az Egyesült Államokban, mintegy fele a Tesla két másik gyártmánya, a Model S és a Model X árának. A Tesla nem hozta nyilvánosságra hány megrendelő fizette már be a visszajáró ezer dolláros letétet, csak annyit, hogy 2018-ra már évi 500 ezerre tervezi növelni autóeladásait a tavalyi 84 ezerről.

A Tesla egyúttal 1400 műszaki szakembert is felvesz szervizeibe és 350 furgonnal bővíti műszaki segélynyújtó járműflottáját is, főként az Egyesült Államokban.

A Tesla eddig 30 műszaki segélynyújtó járművel rendelkezett, amelyek elsősorban a szervizközpontoktól távol lakó Tesla tulajdonosok javítási igényeit voltak hivatottak kielégíteni. Az utóbbi időkben azonban a szervizkocsikat már az urbánus központokban is bevetették a szervizállomások terhelésének a csökkentésére, ami rendkívül jó visszhangra talált a Tesla tulajdonosok körében. A Tesla ezért döntött a szervizjármű-flotta felduzzasztása mellett.

A minden szükséges szerszámmal ellátott furgonok a cserealkatrészek mellett még kávéfőzővel, édességekkel és gyerekjátékokkal is fel vannak szerelve. A szervizkocsik a tapasztalatok szerint egy órán belül a felmerülő technikai problémák túlnyomó többségét meg tudják oldani. A Tesla szerint a javítások nyolcvan százalékát a kocsik felemelése nélkül is el lehet végezni, tehát akár a helyszínen is szervizkocsival.

A szervizkocsik díjszabása egyébként megegyezik a szervizekével. A Model 3 garanciális feltételeit a Tesla még nem közölte. A Model S és a Model X kocsikra négy év vagy 50 ezer mérföld garancia van, a kocsik akkumulátoraira pedig menetteljesítménytől függetlenül nyolc év.

A Tesla amellett, hogy a szerződéses partnerek helyett saját tulajdonban lévő értékesítési hálózatával komoly zavart okozott az autókereskedelmi üzletágban, alapjaiban forgatta fel szerviz-modelljével az autójavító üzletágat is. Az Egyesült Államokban az autószerviz üzletág a National Automobile Dealers Association adatai szerint 110 milliárd dollár forgalmat bonyolított tavaly javításokkal és alkatrész értékesítéssel. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója viszont azt vallja, hogy nem a járművek szervizelésén és javításán kell cégének meggazdagodnia.



