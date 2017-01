Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Francois Fillon felesége fiktív félmillió eurója

Francois Fillon volt francia kormányfő, a tavaszi elnökválasztás konzervatív jelöltjének felesége mintegy félmillió euró (155 millió forint) fizetést kapott nyolc éven át képviselői asszisztensként, húsz hónapig pedig egy folyóirat munkatársaként vett fel fizetést, de nincs nyoma annak, hogy az állásokat ténylegesen betöltötte - állítja a Le Canard enchainé.

A jobboldali jelölt felháborodásának adott hangot a francia szatirikus hetilapban megjelent cikk miatt, és elítélte az újság "nőgyűlöletét" és "megvetését".

A lap szerint nem tiltott egy képviselőnek a hozzátartozóit alkalmazni asszisztensként, ha nem fiktív állásról van szó. Francois Fillon felesége viszont arról ismert, hogy távol tartja magát a férje politikai ügyeitől, s Párizstól távol a közös gyermekeiket neveli.

Az újság megkereste az 1981 óta képviselő Francois Fillon munkatársait, akik azt mondták: Pénélope Fillon soha nem dolgozott a férjével.

A Le Canard enchainé megszerezte a nemzetgyűléstől Pénélope Fillon fizetési kimutatásait. Eszerint 1998 és 2002 között a férje asszisztenseként dolgozott, majd amikor Fillon 2002-ben kormánytag lett, Pénélope Fillon a férje utódja, Marc Joulard alkalmazásában állt.

A hivatalos dokumentumok szerint 6900 és 7900 euró (2,1 millió és 2,4 millió forint) között mozgott Pénélope Fillon havi juttatása. Amikor a 2012-es elnökválasztást követően Francois Fillon távozott a kormányfői székből és ismét képviselő lett, újból feleségét alkalmazta asszisztensként.

"Pénélope összesen mintegy bruttó 500 ezer eurót kapott a parlamenti kasszából - írta a lap.

"Azért mert a feleségem, nincs joga dolgozni? - reagált a lap értesülésére Fillon a dél-franciaországi Bordeaux-ban egy kampánygyűlésen. Képzeljék el egy pillanatig, hogy egy politikus azt mondja a feleségének, ahogy ez a cikk sugallja, hogy csak lekvárt készíthet. Minden feminista üvöltene. A rágalmazások epizódja megkezdődött - tette hozzá a jobboldali jelölt.

A Le Canard enchainé azt is állítja, hogy Fillon felesége 2012. május 2. és 2013 decembere között a La Revue des Deux Mondes című folyóiratnál állt alkalmazásban. Marc Ladreit de Lacharriére, a lap tulajdonosa, Fillon egyik barátja. Itt havi bruttó 5 ezer eurós (csaknem 1,6 millió forintos) fizetése volt Pénélope Fillonnak.

A lap korábbi főszerkesztője, Michel Crépu azt mondta a Le Canard enchainének: "Soha nem találkoztam Pénélope Fillonnal, soha nem láttam a szerkesztőségben". Azt viszont megerősítette, hogy az újság megjelentetett néhány recenziót, amelyet Fillon felesége jegyzett.

Fillonhoz közeli források a Le Monde című francia lapnak azt mondták, hogy Pénélope Fillon tényleg a férje asszisztense volt a nemzetgyűlésben, és a folyóiratnak is dolgozott. Gyakori, hogy a képviselők házastársai munkatársként dolgoznak bal- és jobboldalon is. Fillon felesége jogi és irodalmi tanulmányokat végzett. Mindig is a férje árnyékában dolgozott, nem helyezte magát az előtérbe - idézte meg nem nevezett forrását a Le Monde.