Hamarosan zuhanhat az olajár

Az OPEC vasárnapi, Kuvaiti találkozóján sok múlik: meg kell győzniük a piacokat arról, hogy minden rendben van a kitermelési megállapodással, sőt, májusban meg is hosszabbítják azt. Ha ez nem történik meg, akkor a már elszenvedett 10 százalékos esést követően akár 30 dollárig zuhanhat az olajár - írta sz NRGReport.com.

Az olaj árának nemrég elszenvedett esés mögött több tényező is állt, például az amerikai készletadatok nem várt emelkedése - de sok múlott azon is, hogy a piac elkezdett kételkedni abban, hogy az OPEC tartani tudja a történelminek is nevezett kitermelés-csökkentési megállapodást. A nemzetközi benchmark északi-tengeri alaptípus Brent árfolyama a pszichológiai 50 dolláros sáv alá is került egy időre.

Emiatt is fontos a március 26-i vasárnapi kuvaiti találkozó, ahol öt olajkitermelő ország tárgyal arról, mi történt eddig és mi legyen a következő lépés. A találkozón a megállapodást felügyelő országok (OPEC-tagok és szervezeten kívüliek is) jelen lesznek, felülvizsgálják az eddigi kitermelési adatokat, azaz, hogy mindenki pontosan tartotta-e magát a tervhez, amelyben rögzítették, hogy napi 1,8 millió hordóval kevesebbet juttatnak a piacra. Azt is megvitatják, hogy a féléves megállapodást meg kell-e hosszabbítani májusban. A találkozón ott lesz az OPEC elnöke, szaúdi energetikai miniszter, Kalid al-Falih ill., az OPEC-ből Kuvait, Algéria, Venezuela és a szervezeten kívüli Omán és Oroszország képviselői - számolt be a portál.

A piac nagyon várja a találkozóról érkező információkat. A CNBC-nek nyilatkozó Gene Marcial szerint mindenképpen meghosszabbításban állapodnak majd meg. A Tradition Energy piackutatója szerint az OPEC-ben domináns szaúdiaknak a 30-35 dolláros árfolyam problémát jelent, kellenek a magasabb árfolyamból adódó bevételek. A szakértő szerint, ha nem hosszabbítják meg az egyezményt, akkor az 30-35 dolláros olajárat jelent a közeljövőben.

A hirtelen jelentkező többlet mellett a piac azon is aggódni kezdett, hogy a szaúdiak közülték: nem fogják egyedül elvinni az alacsonyabb olajárak okozta kieséseket, ha más kitermelők nem tartják be a megállapodásban foglaltakat. Kalid al-Falih Irakra gondolt, akik éppen akkor közölték: növelik a kitermelést, céljuk az év közepére napi 5 millió hordó elérése.

A Napi.hu együttműködik az NRGReport.com portállal.