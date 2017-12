Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmasat bukott a törésteszten az itthon is népszerű autó

Soha egyetlen autó sem kapott még 0 csillagos értékelést az EuroNCAP töréstesztjén. Egy még most is keresett használt autótípusnak viszont ez is sikerült. Van rá magyarázat, hogy miért.

A független európai szervezet, az EuroNCAP szerint még nem volt példa arra, hogy egy autó nulla csillagot kapjon náluk. A 2005 óta árusított Fiat Puntónak viszont ez is sikerült - vette észre a hvg.hu a Carscoops magazin tesztjét.

A 12 éves konstrukciót még mindig árulják. Olaszországban rendre felbukkan belőle néhány új, még nem használt példány, míg a magyar utakon sok bejáratott darab közlekedik még.

Az autó azért bukott meg, mert hiányoznak belőle a balesetelkerülést segítő rendszerek, így hiába a két 2-2 csillag a gyalogos és a gyerekvédelemre. Összességében az autó teljesen megbukott, aminek oka az EuroNCAP főtitkára, Michiel van Ratingen szerint, hogy az autóba került technológia már elavult. A Punto 2005-ben még megfelelt az akkori követelményeknek, azóta szigorúbbak az előírások.