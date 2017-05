Helyreállt a gyártás a BMW-nél

Megoldódtak a német BMW autókonszern alkatrészhiány okozta problémái, újraindulhatott a gyártás több üzemben.

Szász Péter, 2017. május 31. szerda, 20:12

A német vállalat a gyártási munkálatok szüneteltetésére kényszerült több üzemében, mert beszállítója, a Bosch egy bizonyos alkatrészt nem tudott egy hétig megfelelő mennyiségben szállítani egyes BMW modellekhez - írja az MTI.

A Bosch egy olasz beszállítója miatt nem tudott megfelelő mennyiségben, időben szállítani német partnerének, emiatt napokig korlátozott kapacitással működtek a BMW üzemei Münchenben, Lipcsében, a kínai Tiex-ben és a dél-afrikai Rosslynban is.

A Bosch-nak és olasz beszállítójának azonban szerdára sikerült megoldani a problémát, és szerdától újra a megfelelő mennyiségben tudják szállítani az alkatrészt.

A következő hetekben a Bosch igyekszik minél hamarabb pótolni a szállításelmaradást - nyilatkozták szerdán a vállalat illetékesei.

A jelenlegi eset ismét bizonyítja, hogy az egyes autógyárak által alkalmazott "just in time" beszerzési módszer hátrányos is lehet, mert minimális beszállítói késlekedés is jelentős károkat okozhat - vélik szakértők.