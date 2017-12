Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Idén tovább szenvedtek a mozik

Hiába a Star Wars-mánia, 22 éve nem termeltek annyira kevés bevételt az amerikai mozik, mint idén.

Az amerikai mozipiac idén 11,38 milliárd dolláros bevétellel zárhat, ami csak kicsivel marad el a tavalyi év rekordjától, de Hollywoodnak rossz hír, hogy a jegyvásárlók száma tovább zuhant. A korai becslések szerint az év végéig összesen 1,26 milliárd jegyet adnak el, ami 1995 óta a legalacsonyabb szám. A nemzetközi mozibevétel a 39,4 milliárd dollárt is elérheti - írja a 444 a Los Angeles Times alapján.

A jegyeladások száma mintegy 4 százalékkal csökkenhetett, melyben a szakértők szerint a gyenge felhozatal lehetett az egyik legfontosabb szempont. A nyári mozik közül óriási bukás lett az Alien: Covenant és a The Mummy (A múmia filmek újraforgatása), amit nem egyensúlyozott ki a Wonder Woman és a Thor 3 - Ragnarok, valamint a Star Wars - Az utolsó jedik sem. A jegyeladások emellett az olyan streamszolgáltatások miatt eshetett még vissza, mint a Netflix, amelyre egyre népszerűbb.

A dráguló jegyek melletti csökkenő nézőszám vezethetett például oda, hogy a Walt Disney Co. decemberben jelentette be, hogy 52,4 milliárd dollárért vásárolja meg a 21st Century Fox-ot. Közben az egyik legnagyobb amerikai mozilánc is elkelt, a Regal Entertainment Group múlt hónapban került a brit Cineworld tulajdonába 3,6 milliárd dollárért.