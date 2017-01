Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így lökték le a BMW-t a trónról

Azt már az elmúlt évek eladási alapján sejteni lehetett, hogy globálisan 2016-ban több Mercedes kelt el, mint BMW. Ezzel a stuttgarti márka lett a legkedveltebb prémiumautó.

A Mercedes tavaly 2,08 millió új autót adott el világszerte, 11,3 százalékkal többet, mint 2015-ben. Ezzel sikerült megelőznie a BMW-t, amely "csak" 5,2 százalékos növekedést mutatott fel és kicsivel lépte át a 2 milliót. Az Audi jóval lemaradva követi őket 1,87 millióval, ráadásul ez is a többiekhez képest visszafogott 3,8 százalékos növekedés eredménye.

A Mercedesnél az elmúlt években egyre nagyobb szerepet szántak a kompakt modelleknek, amely örömhír a magyar gazdaságnak is, hiszen Kecskeméten is ezeket gyártják. Tavaly 636 ezer darabot adtak el belőlük, bár ennek a szegmensnek a növekedése (9,3 százalék) elmarad a globális számtól. A legkedveltebb modell a felső-közép kategóriás C-osztály volt 425 ezres eladással. A cég kiemeli a kínai piacot, ahol a szedánkivitel hosszított változatát is sokan keresik (ezt csak Kínának szánják).

Tavaly debütált az E-osztály új generációja is, összesen több mint 250 ezret adtak el belőle. A modellpaletta idén lesz teljes többek között egy emelt hasmagasságú kombival, amely az Audi A6 Allroadnak állít konkurenciát. Az S-osztály továbbra is a legkeresettebb luxusszedán a világon, bár a cég pontos számokat nem közölt a tavalyi évre vonatkozóan. Azt viszont elárulták, hogy a csúcsot jelentő Maybach kivitele már az eladások 10 százalékát tette ki.

A növekedést egyértelműen a SUV-ok hajtották, amelyekből 34,3 százalékkal többet, 706 ezret adtak el. A cég már 7 terepjárót és SUV-ot kínál, ebből kettő "csapott hátú". A roadsterek, kabriók és kupék piaca 140 ezresre nőtt tavaly, míg a V-osztály kisbuszból közel 47 ezret adtak el, 48 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A fizetőképes ügyfelek számának növekedését jelzi, hogy az Mercedes gyári sportkocsijait, az AMG-ket, közel 100 ezren vásárolták, amely 44 százalékos bővülés.



Forrás: BMW

7-es BMWForrás: BMW

A BMW-nél szintén a SUV-ok húzták az eladásokat, összesen 645 ezer X-modellt adtak el, 22,3 százalékkal többet, mint korábban. A megújult 7-esből 61 500 darabot adtak el, amely majdnem 70 százalékkal többet, mint korábban. Az 5-ös BMW most újult meg, de az értékesítés csak februárban kezdődik, így a tavalyi számokat nem verte nagydobra a cég. Elektromos kocsiból 62 ezret adtak el, jövőre pedig csoportszinten 100 ezer a cél, amiben a Mini Countryman is kiveszi majd a részét.



Forrás: Audi

Audi A4Forrás: Audi

Az Audi évértékelő közleménye szerint a vártnál több kihívással kellett szembenézniük tavaly, bár nem nevesítik, de minden bizonnyal a dízelbotrány hatásaitól is szenvedett a cég. Ettől függetlenül húzómodelljük az A4 337,5 ezres eladást produkált világszerte, 7,6 százalékkal többet, mint korábban. A szegmens eladásait a most debütáló A5 Coupé és Sportback fogja húzni 2017-ben. A Q7 SUV tavaly már a teljes globális piacon megjelent, el is adtak belőle 43,6 százalékkal többet, összesen 102 ezret. Az idén a SUV-szegmensnek a Q2 és a második generációs Q5 adhat lökést.



Forrás: Volvo

Volvo XC90Forrás: Volvo

A Volvo 6,2 százalékkal több kocsit adott el, összesen 534 ezret. Húzómodelljük az új XC 90 volt, amelyből 125 százalékkal többet, 91 ezret adtak el. Volumenét tekintve ugyanakkor az eggyel kisebb XC 60 vezet 161 ezerrel, amely ugyanakkor alig egy százalékkal több, mint 2015-ben. Ez a modell ugyanakkor igencsak öreg már, 2017-ben ezt és az alsó-közép kategóriás 40-es sorozatot is cserélik majd, amellett, hogy XC40 néven egy kisebb SUV-ot is a piacra dobnak.



Forrás: Lexus

Lexus NXForrás: Lexus

A Lexus eladásai 3,9 százalékkal csökkentek tavaly, összesen 331 ezer autót adtak el globálisan. Ahogy a többieknél, a Lexusnál is egyre nagyobb szerep jut a SUV-oknak, amely az eladások 60 százalékát teszi már ki.

A prémiummárkák eladásai 2015 2016 Változás Mercedes 1 871 511 2 083 888 11,35% BMW 1 905 234 2 003 359 5,15% Audi 1 803 250 1 871 350 3,78% Volvo 503 127 534 332 6,20% Lexus 344 601 331 228 -3,88%

Forrás: Gyártók

.