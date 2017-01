Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Íme a cég, amely 44. éve termel nyereséget

Rekord nagyságú, 2,2 milliárd dollár adózott eredménnyel zárta a 2016-os évet a dallasi székhelyű Southwest Airlines, a világ legnagyobb diszkont légitársasága.

A cég honlapján csütörtökön közzétett adatsorok szerint 2015-höz viszonyítva 3,1 százalékkal 20,4 milliárd dollárra emelkedett az árbevétel, az üzemelés költsége pedig 6,1 százalékkal 16,6 milliárd dollárra nőtt.

A költségek növekedése hátterében az áll, hogy a gazdasági válság idején a pilóták még kevesebb bérért is meg akarták tartani munkahelyüket, az elmúlt évek jobb piaci környezete miatt viszont a szakszervezetek magasabb fizetéseket követelnek. A Southwest 2016-ban alá is írta az új kollektív szerződést, amely a fizetéseket is tartalmazza.

A Southwest üzemi eredménye 8,6 százalékkal 3,7 milliárd dollárra csökkent ugyan, de az adózott eredmény így is százmillió dollárral meghaladta a 2015-ös rekordszintet, 2,2 milliárd dollárt tett ki a 2016-os pénzügyi év végén. Ezzel sorban negyvennegyedik éve termelt nyereséget a diszkont légi cég.

Kiemelték továbbá, hogy a társaság rekord közeli, 30 százalékos tőkemegtérülési mutatót produkált 2016-ban, elindultak az első kubai járataik és kivonták az utolsó Boeing 737-500-ast is a flottából.

A dallasi központú légitársaság 2016-ban 5,5 százalékkal több, 124 millió utast szállított, flottájának mérete december 31-ével 723 gépes volt, ezek mindegyike az amerikai Boeing 737-es különböző variánsa.