Indul a visszaszámlálás - ekkor zár be a nagy divatlánc Magyarországon

A Marks&Spencer (M&S) brit kiskereskedelmi hálózat novemberben jelentette be, hogy nyolc országban - köztük hazánkban - beszünteti tevékenységét. A lánc most nyilvánosságra hozta, hogy milyen időpontokban zárja be egyes budapesti üzletéit.

A vállalat 2016-ban egy átalakítási tervet tette közzé, azt követően, hogy a ruházati és élelmiszer-eladások jelentősen estek. Az M&S adózás előtti profitja 88 százalékkal 25 millió fontra zuhant a tavaly szeptemberrel záruló fél évben - írtuk meg korábban.

Az átalakítás keretében az Egyesült Királyságban 30 üzletet teljesen bezárnak 45-öt pedig Simply Food élelmiszerüzletté "fokoznak le vagy alakítanak át". A nemzetközi piacokon 53 üzletet bezárását jelentették be: ebből 10-et Kínában, hetet Franciaországban, míg Magyarországról, Belgiumból, Észtországból, Litvániából, Lengyelországból, Hollandiából, Romániából és Szlovákiából pedig kivonul az üzletlánc. Ez mintegy 2100 munkahely megszűnését jelentheti.

A lánc most végső időpontokat is közzétett, három fővárosi üzlete az alábbi időpontokban zár be:

M&S Váci utca - 2017. május 21.

M&S Allee - 2017. május 28.

M&S Aréna Pláza - 2017. június 28.

A Duna Pláza, a Mammut és a Westend bevásárlóközpontokban lévő Marks & Spencer üzletek továbbra is nyitva maradnak, bezárásuk dátumát egyelőre nem tették közzé.