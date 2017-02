Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a szuperolcsó repülőjegy - lépéskényszerben a társaságok

Tíz észak-amerikai városba indít diszkont járatot Európából a Norwegian Air Shuttle június közepétől, a kezdeti jegyárak 20 ezer forinttól indulnak - jelentette be a társaság csütörtökön.

A norvég diszkont légitársaság New York és Boston-környéki másodlagos repülőterekről (Stewart, Providence és Bradley) heti 38 járatot indít Edinburgh-be, Corkba, Belfastba, Shannonba és Dublinba. A járatokat a hamarosan szolgálatba álló Boeing 737 MAX-8-as, keskenytörzsű repülőgépekkel teljesítik majd.

A járatnyitásnak két feltétele volt: az Egyesült Államok kormányától a Norwegian ír leányvállalatának meg kellett szereznie a járatok indításához szükséges engedélyeket. Ezt végül tavaly december elején kapta meg még az Obama-adminisztráció idején egy többéves engedélyeztetési folyamat végén.

A másik feltétel, hogy flottába álljanak a Boeing 737 MAX-ok, amelyek az amerikai gyártó legsikeresebb keskenytörzsű gépeinek legújabb változatai. Ezek a repülőgépek a hajtóművek teljesítménye, illetve a jobb aerodinamika miatt olyan gazdaságosan üzemeltethetők, hogy képesek transzatlanti járatokat is teljesíteni.

A folyamat Európa nagy hálózatos légitársaságait is lépéskényszerbe hozza. A német Lufthansa-csoport az Eurowings-zel már tett lépéseket, ugyanis a diszkont leányvállalat üzemeltet hosszú távú járatokat, bár ezek főként turisztikai célállomásokra közlekednek, és többnyire point-to-point, azaz nem átszálló utasokat szállítanak.

Az Air France-KLM ez év végén indíthat olyan hosszú távú járatokat, amelyeket az anyavállalatnál 20 százalékkal költséghatékonyabb formában működő cég üzemeltethet. Ehhez kedden már előzetes hozzájárulást is kapott az Air France a pilótákat képviselő szakszervezettől.

A British Airways, az Iberia és az Aer Lingus anyavállalata, az International Airlines Group (IAG) is bejelentette, hogy diszkontosított formában is indítana hosszú távú járatokat Barcelonából Airbus A330-asokat használva. Arról még zajlanak a tárgyalások, hogy ezeket a járatokat egy új társaság, vagy a Barcelonában bázissal rendelkező, szintén IAG érdekeltségbe tartozó és Budapestre is közlekedő Vueling diszkont cég repülje.