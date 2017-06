Jelentős béremelések a szomszédban - örülhetnek a szakmunkások

A Szlovákiában befektető német vállalatok legnagyobb problémája a munkaerőhiány - derül ki a szlovák-német ipari és kereskedelmi kamara friss vállalati felméréséből. A munkaerőhiány pedig egyre feljebb viszi az átlagfizetéseket, különösen az autóiparban - írja az MTI.

Szabó Zsuzsanna, 2017. június 6. kedd, 23:26

Az ezredfordulón a német vállalatok túlnyomórészt az olcsó és jól képzett munkaerő miatt választották Szlovákiát, különösen a műszaki tudást igénylő ágazatokban. Azóta több külföldi, főleg autóipari vállalat létesített üzemet Szlovákiában, időközben számuk annyira megnőtt, hogy ezek a cégek egymástól szívják el a képzett munkaerőt.

Szlovákia az évi 1000 lakosra jutó 191 új autóval a világ legmagasabb egy főre eső autógyártással rendelkező országa a szlovák ágazati szövetség adatai szerint. A Volkswagen, a Peugeot (PSA) és a Kia után most a Jaguar autókonszern létesített üzemet Szlovákiában.

Szlovákia magas színvonalú matematikai, műszaki oktatása miatt versenyelőnyt élvezett a régióban, azonban időközben egyre távolodott egymástól az oktatásban szerezhető tudás és a vállalati életben alkalmazott gyakorlati tudásanyag. Az oktatás modernizálása várat magára, emiatt egyre kevésbé felelnek meg a szlovákiai oktatásban végzettek az ágazati követelményeknek - áll az elemzésben. A szlovák-német ipari és kereskedelmi kamara szerint a megoldás a duális képzés felfuttatása lenne, így biztosítani lehetne a vállalatoknak megfelelő tudásszintet.

A bérek kúsznak felfelé

A szlovákiai munkaerőhiány azonban a befektető vállalatok panaszai ellenére egyre inkább bérnövelő hatással van az autóiparban. A Jaguar Land Rover autóipari vállalat szlovákiai megjelenésének hírére jelentősen emelni kezdték a Szlovákiában működő többi autógyárban a dolgozók fizetését.

A PSA után tavasszal a koreai Kia jelentette be, hogy jelentős, havi 117 eurós rekordösszegű béremelésre is számíthatnak a zsolnai gyár dolgozói. A koreai gyártónál eddig ez a legmagasabb emelés a cég szlovákiai gyártóbázisának működése óta.

Március elején jelentették be, hogy a nyugat-szlovákiai nagyszombati PSA gyár dolgozói 6,3 százalékos fizetésemelést kapnak, valamint azok a munkavállalók, akik már több mint egy évtizede a gyárban dolgoznak, további bónuszjuttatásban részesülnek.

A szlovákiai autógyárak dolgozóinak fizetése már eddig is meghaladta a 900 euró országos átlagfizetést. A Kiánál tavaly 1300 eurónál is magasabb volt az átlagfizetés, a PSA-nál is meghaladta az átlagbér a havi 1000 eurót 2016-ban.

Itt fizetnek a legjobban

A legmagasabb fizetést évek óta a Volkswagen Slovakia dolgozói vihetik haza: a havi 1800 eurós átlagfizetés mellett még 13. és 14. havi fizetést is kapnak a német cég szlovákiai munkavállalói. Ezen felül februárban 1560 euró prémiumot állapítottak meg munkavállalónként a sikeres 2016-os üzleti évre tekintettel.

A jelentős ágazati béremelések oka nem csak a munkaerőhiány, a Jaguar Land Rover szlovákiai gyárának indítása is szerepet játszik az utóbbi idők gáláns fizetésemelési döntéseiben. Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover ugyanis már előre 1200 euró feletti átlagfizetéseket ígért.

A brit autóipari hagyományokat ápoló vállalat megjelenése feltehetően további beszállító cégeket vonz majd a régióba, amely tovább fogja növelni a munkaerőhiányt a térségben, így a képzett munkaerőért folytatott harc a fizetések további emelkedésével járhat.

A Szlovák Autóipari Szövetség arra figyelmeztetett, hogy 2020-ra 14 ezer munkavállaló is hiányozhat a szlovák autóiparból.

