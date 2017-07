Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jól megy az amerikai hadiipari cégeknek

A hadiipari megrendelések emelkedésének köszönhetően növekvő, az elemzői várakozásokat meghaladó nyereségről számolt be több, főleg hadiipari profilú vállalat.

A Northrop Grumman szerdán közölte, hogy a június 30-án véget ért negyedévben árbevétele 6,3 százalékkal 6,38 milliárd dollárra emelkedett. Ebben annak volt a legnagyobb szerepe, hogy élénk érdeklődés mutatkozik a Hawkeye felderítő gépek és a Global Hawk pilóta nélküli felderítő gépek iránt - írta az MTI.

Hasznot húzott a vállalat abból is, hogy nő az F-35 Ligthning vadászgépekre feladott megrendelések száma. Ez a jelenleg folyó legdrágább hadiipari program, amelynek költségei már meghaladták a 400 milliárd dollárt. A fővállalkozó a Lockheed Martin, de a repülőgéptörzs egy szelvényét a Northrop szállítja.

Nagyobb profitról számolt be szerdán a General Dynamics is, amely tankokat, ágyukat, hadihajókat és vadászgépeket szállít, de ő a Gulfstream sugárhajtású üzleti gép gyártója is.

A cég árbevétele a polgári gépekre szóló megrendelések visszaesése miatt 1,3 százalékkal 7,68 milliárd dollárra csökkent ugyan a második negyedévben, de a fegyverszállítások emelkedésének köszönhetően a nyereség 45 millió dollárral 749 millió dollárra ment föl.

A Lockheed Martin, a Pentagon első számú fegyverszállítója a múlt héten jelentette be, hogy eladásai a második negyedévben 12,69 milliárd dollárra emelkedtek az egy évvel korábbi 11,58 milliárdról. A nettó nyereség közel 5 százalékkal nőtt, és elérte a 943 millió dollárt.

A nyitóképen egy Global Hawk pilóta nélküli felderítő repülőgép látható az amerikai légierő Észak-Dakota állambeli Grand Forks támaszpontján, forrás: MTI Fotó/Hofer László