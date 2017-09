Kemény lépésre készül Kína - kiakadtak az autógyárak

Hónapok óta tartó találgatások után bizonyossá vált, hogy kvótát vezet be Kína az elektromos autók gyártására, igaz, az eredetileg tervezettnél egy évvel később, 2019-ben - írja az MTI.

Szász Péter, 2017. szeptember 28. csütörtök, 18:14

Az ipari és információtechnológiai minisztérium csütörtöki közleménye szerint az évi 30 ezernél több hagyományos robbanómotoros autót gyártó cégeknek 2019-től eladásaik legalább 10 százalékát alternatív hajtáslánc technológiát alkalmazó modellekkel kell teljesítenie. Az arány 2020-ban 12 százalékra emelkedik.

A kvótát pontrendszer alapján kell teljesíteni. Eszerint teljesen elektromos autókra több pontot kapnak a gyártók, mint hibrid meghajtású autókra. A kvótát nem teljesítő vállalatoknak pedig vagy egy másik autógyártól kell megvásárolnia a szükséges mennyiségű autót, vagy büntetést kell fizetnie.

A kvótarendszer bevezetését eredetileg 2018-ra tervezték 8 százalékos induló kvótával. (Korábban más erős döntést is hoztak a környezetvédelem érdekében)

A követelményrendszer német autógyárak által erősen kritizált egyik előírása szerint a gyártási kvóta teljesítéséhez szükséges pontokat kizárólag a kínai hatóságok által jóváhagyott akkumulátortípusokkal szerelt elektromos autókkal lehet megszerezni. Az engedélyezett listán pedig kizárólag kínai akkumulátor gyártók szerepelnek.

Az új hajtáslánc technológiát képviselő autókra (New Energy Vehicle, NEV) adott állami támogatásnak köszönhetően Kína a tisztán elektromos és hibrid járművek legnagyobb piacává vált. 2016 végén már több mint félmillió hibrid és elektromos autó rótta a kínai utakat.

A súlyos légszennyezéssel terhelt kínai nagyvárosokban már most is szigorú korlátozások alá esik a robbanómotoros járművek használata, de Peking már - határidő megadása nélkül - kilátásba helyezte a belsőégésű motorok teljes betiltását is.