Kevesebb embert érdekelnek a koreai autók

A belföldi növekedés ellenére összességében globálisan csökkentek tavaly a dél-koreai autógyárak eladásai.

Az öt dél-koreai autógyár, a Hyundai Motor Co., a Kia Motors Corp., a GM Korea Co., a Ssangyong Motor Co., valamint a Renault Samsung Motors Co. tavaly együttesen 8,89 millió autót értékesített, 1,3 százalékkal kevesebbet, mint 2015-ben.

Miközben eladásaik 0,6 százalékkal 1,59 millióra emelkedtek, külföldön 7,30 millió autót értékesítettek a dél-koreai autógyárak, 1,7 százalékkal kevesebbet az előző évinél.

Belföldön csak a Hyundai eladásai estek tavaly, mégpedig 7,8 százalékkal. Külföldön a Hyundai 1,2 százalékkal kevesebb autót értékesített, 4,2 milliót. A Hyundai termelését sztrájkok vetették vissza tavaly.

A Kia Motors, a Hyundai érdekeltsége tavaly 3,02 millió autót értékesített világszerte, egy százalékkal kevesebbet az előző évinél. Belföldi eladásai 1,4 százalékkal 535 ezerre emelkedtek, külföldi eladásai 1,5 százalékkal 2,48 millióra csökkentek.

A Ssangyong 155 ezer autót értékesített, 7,8 százalékkal többet az előző évinél. A belföldi eladások 3,9 százalékkal 103 ezerre, a külföldi eladások 16,3 százalékkal 52 ezerre emelkedtek.

A GM Korea belföldön 13,8 százalékos növekedéssel eladási rekordot ért el 180 ezer autó értékesítésével. Exportja viszont tíz százalékkal esett, globális eladásai így négy százalékkal 597 ezerre csökkentek.

A Renault Samsung 257 ezer autó eladásával történetének második legjobb eredményét érte el. Belföldön 38,8 százalékkal növelte eladásait, exportja két százalékkal csökkent, globális értékesítése így tavaly 12 százalékkal emelkedett.

Decemberben az öt autógyár globális eladásai 1,2 százalékkal 915 ezerre csökkentek. A belföldi értékesítés 5,9 százalékkal 165 ezerre csökkent, a külföldi értékesítés a tavalyival nagyjából megegyező 750 ezer volt.