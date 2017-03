Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, milyen autót kell most venni

Az Audi végzett az élen egy amerikai fogyasztóvédelmi magazin idei felmérésében. A rangsor 300 ezer autós véleményén alapul - adta hírül a Porsche Hungaria Kft.

Az Audi, a Porsche és a BMW bizonyultak sorrendben a legkedveltebb autómárkáknak az amerikai Consumer Reports havi magazin felmérésében. A Mercedes csak a huszadik lett.

A felmérés során az ügyfelek az elégedettségükről adnak számot (több mint 300 ezer vélemény birtokában van a magazin), de az autók közúti teszten és speciális tesztpályán is megmérettetnek, a végső döntésben pedig a biztonságuk és a megbízhatóságuk is közrejátszik. Az elérhető 100 pontból az Audi a közúti teszten 86 pontot, összesítésben 81 pontot ért el. A cég tavaly is nyert a teszten.

A Consumer Reports internetes kiadása megnevezte a top 10 legjobb vételt 2017-ben, a luxus szabadidő-autók rangsorában az Audi Q7 végzett az élen, amely 100-ból 96 pontot kapott.

Az Audi 2016-ban újabb rekordévet könyvelhetett el az Amerikai Egyesült Államokban, harmadik legnagyobb piacán. A felmérés eredménye mellett ez is azt mutatja, hogy a négykarikás márka teljesíti a vásárlók elvárásait és igényeit, amit a sportos, hatékony és hálózatba kapcsolt autókkal szemben támasztanak.

A címlapkép forrása: Audi media