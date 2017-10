Kiegyeztek az óriások

Kiegyezett a Ryanair a Google-lal – közölte a cég. A fapados légitársaság két éve indított pert a keresőóriás és az eDreams spanyol online utazási iroda ellen - írta a hvg.hu.

Azt kérte számon rajtuk, hogy a Google a Ryanair nevére történő kereséseknél saját árösszehasonlító szolgáltatását és az eDreams, illetve leányvállalata, az Opodo oldalát is előrébb sorolta a találatok között - írta a portál.

A Ryanair vezetője, Michael O'Leary az akkori tudósítások szerint azt is szóvá tette, hogy az eDreams a fapadosénál alacsonyabb, valójában nem is létező árakat kínált fel keresőjében, ráadásul egy olyan oldalt is fenntartott, amelynek a nevében benne volt a "Ryanair" szó, ezzel is megtévesztve a fogyasztókat.

A mostani, közös közleményből nem derül ki, hogy végül milyen feltételekkel sikerült megegyezniük, és arról sem tudni, miért pont most született meg a peren kívüli megállapodás.