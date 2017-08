Kőbányán bővít a dán gyógyszergyártó

Új épülettel bővítette budapesti gyógyszergyárát a súlyos és életveszélyes fertőzések kezelését szolgáló szerek gyártására szakosodott dán Xellia Pharmaceuticals; a 13 millió dollár - mintegy 3,5 milliárd forint - értékű beruházással 80 új magasan kvalifikált munkahely jön létre a kőbányai üzemben.

Domokos László, 2017. augusztus 22. kedd, 12:10

A 3000 négyzetméteres központosított laboratóriumi szolgáltatásoknak otthont adó új épület Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Carl-Ake Carlsson, a Xellia Pharmaceuticals vezérigazgatója adta át hétfőn a főváros X. kerületében - írta az MTI.

A Xellia a Novo Group holdingvállalataként működő Novo A/S 100 százalékos tulajdonában van. E cégcsoport termékei a világon 50-90 százalékos részesedéssel rendelkeznek, így a Xellia-nál előállított gyógyszerek is. A most átadott laboratórium-komplexumban - ahol a legkorszerűbb mikrobiológiai és kémiai elemző laboratóriumokat hoztak létre - végzik majd a világon előállított összes Xellia gyógyszer végső ellenőrzését és tesztelését. A Xellia gyógyszeripari termékek piacra kerülésére a végső igent magyar mérnökök, gyógyszerészek és mikrobiológusok mondják ki.

A magas szintű magyar szaktudás alapvetően fontos a Xellia számára, ezért is hozták létre Budapesten az új laboratóriumi szolgáltatásokat végző egységet. A vállalat elkötelezett a magas színvonalú munka, termékelőállítás mellett, aminek biztosítéka a magyar munkatársak kiváló hozzáértése - mondta - mondta Carlsson.

A Xellia Gyógyszervegyészeti Kft. múlt évi árbevétele 18 százalékkal haladta meg az előző évit, és elérte az 5,5 milliárd forintot. Az idei évre is két számjegyű árbevétel növekedéssel számolnak a társaságnál - mondta Németh Zsolt ügyvezető igazgató az MTI-nek. A cég gyógyszer hatóanyagokat állít elő, ezek közül kettő kifejezetten az életmentő kórházi kezelésekben kap nagy szerepet. Emellett a dán tulajdonos további K+F tevékenységek Magyarországra telepítését is fontolgatja. A mostani beruházással ha - várhatóan novemberben - elkezd működni, a cégnél dolgozók száma csaknem eléri a háromszázat - mondta az ügyvezető igazgató.