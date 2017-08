Komoly bajba kerültek a Digi vezetői

Vádat emeltek Romániában a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetője ellen egy korrupciós ügyben, amelyben a telekommunikációs vállalatot megvesztegetéssel gyanúsítják - írja az MTI.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 22. kedd, 18:10

A Romániában, Magyarországon, Spanyolországban és Olaszországban távközlési és médiaszolgáltatásokat biztosító vállalat vezérigazgatója, Serghei Bulgac is a vádlottak között van - derült ki a román korrupcióellenes ügyészség keddi közleményéből. Bulgacot - aki a csoport romániai vállalatának, az RCS és RDS-nek is a vezérigazgatója - pénzmosással gyanúsítják egy televíziós sportközvetítési jog megvásárlásával kapcsolatos ügyben. Az ügyészek vádat emeltek Ioan Bendei, az RCS és RDS egy másik volt vezetője ellen, valamint a romániai vállalat ellen is megvesztegetés és pénzmosás vádjával.

A vádhatóság szerint az RCS és RDS 3,1 millió euróval megvesztegette Dumitru Dragormirt, a Román Hivatásos Labdarúgó Liga volt elnökét, hogy a liga részesítse előnyben a sportközvetítési jogok megszerzésében. A román labdarúgó-bajnokság 2008 és 2011 közötti három idényét az RCS és RDS vásárolta meg 101 millió euróért.

A vádhatóság szerint Dragomir a pályázathirdetés előtt 3,5 millió euró kenőpénzt kért, amiből 3,1 millió eurót meg is kapott egy vállalat révén, amelyet a ligaelnök és a fia irányított. Az ügyészek szerint a felek fiktív társulási szerződéseket kötöttek, hogy leplezzék a megvesztegetést.

A Digi korábban közölte, hogy a volt és jelenlegi vezetőségi tagok korrektül, törvényesen jártak el, és úgy vélték, a bűnügyi vizsgálat nem fogja jelentős mértékben befolyásolni a vállalat tevékenységét.

A román gyökerű cég magyar anyavállalata a Digi Távközlési Zrt. nemrég jelentette be, hogy megállapodást írt alá az Invitel Csoport lakossági és kisvállalati üzletágának megvételéről - írtuk meg korábban.