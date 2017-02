Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komoly dolog készül kerékpárfronton

A biciklizés egyik őshazájában, Hollandiában vásárol céget a lengyel Kross. A Magyarországon is ismert márka családi tulajdonban van, a nyugat-európai megjelezéssel megerősítheti nemzetközi pozícióit.

A legnagyobb lengyel kerékpárgyártó cég, a Kross felvásárolja a tavaly csődbe ment holland Multicycle társaságot - írta a gazeta.pl. A több mint 40 esztendős márka átvételével a lengyel cég Európa és a világ egyik legvonzóbb kerékpárpiacára lép be. A Magyarországon is jelen lévő lengyel vállalat a felvásárlással új stratégia végrehajtásába kezdhet a nemzetközi piacon.

A Multicycle kínálatában vannak városi biciklik és magas színvonalú elektromos kerékpárok is, amelyek továbbfejlesztése az új tulajdonos alatt folytatódhat. A Multicycle emellett visszaszerezheti korábbi erős helyi piaci pozícióit. A dolgozók egy része már vissza is tért az újrainduló céghez. Az új tulajdonos fel akarja újítani a szerviztevékenységet is, amellyel magukhoz köthetik kerékpárjaik vásárlóit.

A Kross 27 éve működik a biciklipiacon. Évente 300 ezer biciklit gyárt, ezek jelentős részét több mint 40 országba exportálják. A cég alapítója az 54 éves Zbigniew Sosnowski, aki autószerelőként kezdte. 1990-ben alapította meg első kerékpárboltját, minden megtakarítását 30 biciklibe fektetve. Később Olaszországból importált kerékpárokat, majd egész technológiai sorokat vett meg, s ezzel kerékpárgyártóvá vált. Ma fiaival együtt vezeti a cégét.