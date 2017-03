Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lázár: a lex Heinekent nem vonják vissza

Hiába egyezett meg peren kívül a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken Románia és az Igazi Csíki Sört levédő Csíki Sör Manufaktúra, a lex Heinekenkén elhírssült törvényjavaslatot nem vonják vissza.

Már megküldték Brüsszelnek a lex Heinekent notifikációs eljárásra, így nem vonják azt vissza - mondta Lázár János az atv.hu-nak.

Ha lesz törvény, a Heinekennel "kivételezni" fognak, büntetés nélkül használhatja a vörös csillagot - árulta el egy másik kormányzati forrás a portálnak.

A brüsszeli eljárás egy fél évig is eltarthat, így nincs napirenden, hogy a miniszterek visszavonnák a vörös csillag kereskedelmi forgalomban való használatát rendkívül szigorúan büntető javaslatukat - mondta Lázár.

Egy másik kormányzati forrás szerint "Lázár János és Semjén Zsolt fényes győzelmet aratott", a Heineken kapitulált - épp ezért a kormányzat részéről már nem szeretnék "túlfeszíteni az ügyet", méltányolják ugyanis, hogy a Heineken meghátrált a bírósági védjegyvitában az Igazi Csíki Sörrel szemben. "Brüsszel térfelén pattog a labda". Mire Brüsszel véleményezi az európai szabályozások alapján a Lázár-Semjén javaslatot, sok-sok hónap eltelhet, aztán a magyar kormány reagál, Brüsszel viszontreagál és ez az egyeztetési eljárás "akár a következő parlamenti ciklusra is elhúzódhat". Azaz, a 2018-as választások előtt nem is biztos, hogy a magyar Parlament szavaz majd a lex Heinekenről.

Megegyezés

A Heineken Románia és az Igazi Csíki Sört levédő Csíki Sör Manufaktúra azt írták egy hétfői Facebook-posztban, hogy "a felek megegyeztek abban, hogy a Ciuc és a Csíki Sör márkanevek egymás mellett békében meg fognak férni a piacon. A megegyezés része, hogy minden peres ügyet a felek egymás ellen megszüntetnek". Ebben közölték, hogy az elmúlt időszakban folytatott konstruktív tárgyalások után mindkét fél érdekévé vált, hogy a Csíki Sör márkanév körüli vita barátságos úton rendeződjék.

Lázár volt a békéltető?



A megegyezésre azt követően került sor, hogy pénteken Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter és a hódmezővásárhelyi önkormányzati testület is ellátogatott a Csíki Sör Manufaktúra csíkszentsimoni gyárába, és a magyar kormány mindkét felet megegyezésre biztatta.

A miniszter a gyárlátogatás után tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: azok a magyar vállalkozások, amelyek bajba kerülnek, számíthatnak a magyar kormány segítségére; azok a multinacionális vállalatok pedig, amelyek egy magyar vállalkozás kárára visszaélnek a hatalmukkal, arra számíthatnak, hogy a magyar kormány fel fog lépni velük szemben. Vélhetően ezt a segítséget erősítette volna meg az is, hogy Lázár Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel közösen bejelentett egy lex Heinekenként emlegetett törvényjavaslatot, mely szerint a jövőben nem kerülhetne kereskedelmi forgalomba olyan termék, amelynek márkajelzésében vagy csomagolásán tiltott önkényuralmi jelkép - például vöröscsillag szerepel.

Így indult



A marosvásárhelyi táblabíróság január 27-i ítéletében jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását és forgalmazását. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította szellemi tulajdonát.

A romániai sörgyártók perének nyelvi vonatkozásai vannak. A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy egy termék román megnevezésének jogi védelme kiterjed-e a termék köznyelvben használt magyar megnevezésére is.



Továbbá a múlt héten a Heineken keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához is a Csíki Sör védjegyének visszavonására. Mert míg a romániai bíróságok úgy ítélkeztek, hogy az Igazi Csíki sör elnevezése megtéveszti a fogyasztókat és az tudatosan a holland gyártó tulajdonában lévő Ciuc Premium elnevezésre utal, addig az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) másodfokon is megerősítette, hogy az Igazi Csíki egyedi védjegy.

A holland multinacionális cég 2003 óta rendelkezik a Csíkszeredában gyártott Ciuc premium (Csíki prémium) sörmárkával, amelyet az erdélyi magyarok csíki sörként emlegetnek. 2014 novemberében azonban megjelent a piacon a Csíki Sör Manufaktúra terméke, az Igazi Csíki Sör, amely számára a gyártó Lixid Project Kft. szerzett romániai és európai jogi védelmet.