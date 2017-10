Lecsapott az EU az Amazonra

Ahogyan az várható volt, a szőnyeg szélére állította az Amazont az Európai Bizottság: több százmillió eurós büntetést kapott az online kereskedő cég, mert egy számára nagyon kedvező adómegállapodást kötöttek a luxemburgi komránnyal.

Szabó Dániel, 2017. október 4. szerda, 13:17

Ajánlom

Tiltott állami támogatásnak minősülnek az Amazonnak nyújtott luxemburgi adókedvezmények, az amerikai kereskedőóriásnak ezért 250 millió eurót (mintegy 78 milliárd forintot) vissza kell fizetnie az államnak - idézi az MTI az Európai Bizottság (EB) döntését. A sajtó már kedden megjósolta, hogy elkaszálják az online áruházáról ismert céget.

"Az Amazon a nyeresége közel háromnegyede után nem fizetett adót a jogellenes luxemburgi adókedvezmény következtében. A vállalatnak negyedannyi adót kellett csak fizetnie, mint más helyi cégeknek, amelyek ugyanazon nemzeti adószabályok hatálya alá tartoznak" - közölte Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos.

A bizottság közleménye szerint úgy fogalmazott: "A tagállamok nem nyújthatnak a multinacionális vállalatcsoportoknak olyan szelektív adókedvezményeket, amelyek mások számára nem érhetők el."

Az EB a vizsgálat során megállapította, hogy a 2003-ban kiadott, majd 2011-ben meghosszabbított adómegállapodás indokolhatatlan módon csökkentette az Amazon által Luxemburgban fizetendő adó összegét. Mint tudatták: az egyezséggel a cég kikerülte az összes uniós értékesítéséből származó nyereségének háromnegyede után nem adózott.

Az Amazon 2015-ben bejelentette, hogy megváltoztatja addigi gyakorlatát, ezért az értékesítés tényleges helyén vallja be a jövedelmeit és fizeti az adót. Sajtóhírek szerint ugyanakkor nagyon valószínű, hogy a szerdai döntés ellen a kereskedőóriás és Luxemburg is fellebbezni fog.

Hasonló döntést hozott az EB szerdán az Apple és Írország egy korábbi megállapodásának ügyében is: az uniós bírósághoz fordulnak, mert Dublin máig nem gyűjtötte be az amerikai informatikai óriáscégtől az elmaradt adót, amelynek összege a 13 milliárd eurót (körülbelül 4 ezer milliárd forint) is elérheti. Ezt szintén tiltott állami támogatásnak tartják. Korábban illegális állami támogatásnak minősítette korábban azokat az adókedvezményeket is, amelyeket Hollandia nyújtott az ugyancsak amerikai Starbucks kávézóláncnak.