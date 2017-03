Meghalt a legendás milliárdos - Lezárult egy korszak

Meghalt 101 éves korában a világ egyik legnagyobb mecénása, és milliárdos üzletembere, David Rockefeller. Az üzletembert álmában érte a halál - írta az Index.

A jótékonykodásairól ismert Rockefeller a Standard olajtársaságot alapító John D. Rockefeller unokája volt. Hatan voltak testvérek, és bár ő volt a legfiatalabb, ő vitte tovább a cégbirodalmat - számolt be a portál.

Rockefeller természetvédelmi és művészeti jótékonykodásairól volt közismert. Századik születésnapján például 100 hektár, természetvédelmi területtel határos földet adományozott Main államnak. Bár sosem beszélt vagyonáról, a Forbes 2015-ben 3 milliárd dollárra becsülte azt. Életében 100 ország közel 200 vezetőjével találkozott, és gyakran államfőnek kijáró tisztelettel fogadták.

A Chase Manhattan bank az ő vezetésével nyitotta meg bankfiókjait Oroszországban és Kínában, mint az első amerikai bank ezen országokban. Az apartheid idején látogatott Dél-Afrikába, ahol fekete polgárjogi vezetőkkel találkozott. Rockefeller ismert volt művészetszeretetéről. A New York-i MoMA támogatója volt, saját kollekcióját 500 millió dollár értékűre becsülték.

A Rockefeller Alapítvány jelentette be halálát, amiben "minden idők egyik legbefolyásosabb pénzügyi embereként és filantrópjaként írták le.

Az üzletember-filantróp 1915. június 12-én született New Yorkban, 2004 óta volt az ország egyik leghíresebb és legbefolyásosabb családjának feje és legidősebb tagja - írta az MTI. Előbb a Harvardon végzett 1936-ban, majd tanult a London School of Economics-on. Itt ismerkedett meg a későbbi elnök John F. Kennedy-vel, akinek a húgával még randizgatott is. Végül közgazdaságból is végzett a Chicagói Egyetemen.

Harcolt a második világháborúban a katonai hírszerzésnél Észak-Afrikában és Franciaországban. A háború végeztével a családjához tartozó Chase Banknál dolgozott. Hat gyermeke született, három fiú és három lány, ezen kívül 10 unokája.

David Rockefeller volt az utolsó élő unokája a híres John D. Rockefellernek, a Standard Oil és a családi dinasztia alapítójának, az Egyesült Államok első milliárdosának. Édesapja, az ifjabb John D. Rockefeller építette a New York-i Rockefeller Centert (képünkön).

Élete során több mint 2 milliárd dollárt fordított adományozásra. Lelkes bogárgyűjtő volt egész életében, emellett műtárgyakat is kedvelte. Önéletrajzi könyve 2002-ben jelent meg. Szívelégtelenségben hunyt el Pocantico Hills-i otthonában.