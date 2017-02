Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megmenekülhet a Toshiba

A vártnál lényegesen többet is fizetnének a japán Toshiba chipgyártó üzletága kisebbségi részesedéséért az érdeklődök.

A Toshiba azért értékesíti nagy nyereséget termelő chipgyártó ágazatának 19,9 százalékos hányadát, hogy ellensúlyozza egy balul sikerült vállalatfelvásárlásból keletkezett veszteségét - írja az MTI.

A legmagasabb ajánlat 400 milliárd jen (3,6 milliárd dollár), a legalacsonyabb 200 milliárd jen. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy ki milyen ajánlatot tett, de a kisebbségi részesedés megszerzéséért olyan ágazati versenytársak adtak be ajánlatot, mint például a SK Hynix Inc. és a Micron Technology Inc.

A chipgyártó ágazat tavaly 970 millió dollárral gyarapította az anyacég profitját. Hírek szerint a Toshiba 2,6 milliárd dollár körüli bevételre számított eddig az ágazat részbeni eladásából.

A Toshiba mintegy 6 milliárd dollárt bukott azon, hogy egyik leánycége, az amerikai atomenergetikai Westinghouse Electric tavaly megvásárolta a szintén amerikai, nukleáris létesítmények építésével és üzemeltetésével foglalkozó CB&I Stone & Webstert.