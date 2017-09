Megszűnik a tekintélyes pénzügyi napilap

A The Wall Street Journal című amerikai politikai-üzleti napilap beszünteti európai és ázsiai kiadásának nyomtatott változatát.

Szepesi Anita, 2017. szeptember 29. péntek, 20:19

A döntés azután született, hogy a lapot kiadó News Corporation (News Corp) a júniusban zárult pénzügyi évben 643 millió dolláros veszteséget volt kénytelen elkönyvelni - írta az MTI.

A lap 1976-ban kezdte publikálni ázsiai kiadását, majd 1983-ban megjelentek az ettől független európai kiadás nyomtatott példányai is. Miközben a nyomtatott lapok példányszáma drasztikusan és folyamatosan csökkent, a digitális előfizetők száma erőteljesen gyarapodik, és a The Wall Street Journal (WSJ), illetve a kiadó vezetősége azt tervezi, hogy Ázsiában és Európában is a lap internetes változatára "áll át".

A tekintélyes lap európai nyomtatott kiadása már szeptember 29-én megszűnt, míg az ázsiai printlap október 7-én jelenik meg utoljára.

A News Corp a világ második legnagyobb médiavállalataként számon tartott cég. Elnök-vezérigazgatója Rupert Murdoch médiamágnás, akinek az Egyesült Államokon kívül Ausztráliában és az Egyesült Királyságban is számos lapja, televíziós csatornája és filmgyártó cége van.