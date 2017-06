Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvan, mi okozta a metrók meghibásodását

Az M3 vonalon futó orosz metrók optikai csatoló eleme hibásodott meg, ez okozta az elmúlt napok üzemzavarait - adta hírül a BKV.

A tömegközlekedési társaság szerint a Metrowagonmash "komolyan vette" a BKV Zrt. intézkedéseit és ideküldték a szerelvények főkonstruktorát, illetve főmérnökét egy 20 fős szakembergárdával együtt.

A legapróbb részletekre is kiterjedő vizsgálat eredményeképpen megtalálták a kiváltó okot - a szerelvények egyik alkatrészének, az optikai csatoló elemnek hibáját -, amelyet azonnal ki is javítottak. Az eset kapcsán a teljes flottát átvizsgálják.

Ha minden jól alakul, akkor jövő héten a szerelvények fokozatosan üzembe állhatnak.

A BKV minden szerződésben foglalt jogával élni fog a Metrowagonmash-sal szemben. A rendszeres meghibásodások miatt hibás teljesítési kötbért, illetve kárátalányt, a késedelmes szállítás miatt pedig késedelmi kötbért fizettet. Az első ilyen kötbérkövetelést már be is nyújtották, és minden felmerülő probléma esetén újabb kötbérkövetelést nyújtanak be.