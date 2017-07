Nagy bevásárlásra készülhet a Ryaniar

Vételi ajánlatot tett a Ryanair légitársaság az olasz Alitalia légitársaságra - tájékoztatta Neil Sorahan, az ír diszkont légitársaság pénzügyi igazgatója a Reuters hírügynökséget.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 24. hétfő, 09:58

"Nem kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújtottunk be" - közölte az igazgató, hozzátéve, hogy "többet egyelőre nem mondhatok annál, mint hogy meggyőződésünk szerint helyesen járunk el azzal, hogy mi is részt veszünk a folyamatban". A Reuters hírügynökség más forrásokból származó értesülése szerint péntekig tíz nem kötelező érvényű vételi ajánlat érkezett az olasz légitársaságra. (Ön utazna állva a diszkont repülőkön? Ez is egy lehetőség.)

Az Alitalia az idén májusban került kormánybiztosok gondnoksága alá - egy évtizeden belül a második alkalommal - azzal a céllal, hogy vagy átszervezéssel, vagy értékesítéssel, vagy felszámolással tegyenek pontot a légitársaság veszteséges működésének a végére - írja az MTI.