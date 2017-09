Nagy pénzeket buknak el a cégek - mutatjuk, hogyan

A szállítmányozó cégek lejárt számláinak átlaga tavaly már átlépte az egy évet. Minél később fordulnak követeléskezelőhöz, annál kisebb az esély a fizetésre - derül ki az EOS Cégcsoport a Napi.hu számára készített elemzéséből.

Domokos László, 2017. szeptember 8. péntek, 17:45

A szállítmányozási szektor napjainkban rohamosan fejlődik, ez szükségszerűen magával hozza a késedelmes fizetések és a növekvő kintlévőségek problémakörét. Ez jól látszik abból is, hogy a lejárt számlák átlagos "kora" az öt évvel ezelőtti száz nap környékéről 2015-ben 253 napra, majd 2016-ban 374 napra ugrott - igaz, idén egyelőre kétszáz nap alatt marad - derül ki az EOS Csoport, a világ egyik vezető kintlévőségkezelő vállalatcsoportja magyarországi kutatásából, amelyben kifejezetten a szállítmányozók kintlévőségeit, illetve azok behajthatóságát vizsgálták. A kutatás során csaknem 40 szállítmányozó cég összesen mintegy 750 darab lejárt követelését vették górcső alá.

Az eredmények alapján szállítmányozó vállalkozásoknál a várható behajthatóság abba az esetben a legnagyobb (61 százalék), ha a kinnlevőség értéke nem haladja meg a 300 ezer forintot, valamint a lejárt számla nem idősebb 180 napnál. Még ebben az alacsony értékkategóriában is gyorsan csökkennek az esélyek, egy éven túl már csak 39 százalék a várható sikeresség mértéke.

Szintén romlik a helyzet a nagyobb értékű számlák esetében. Ez alól csupán az számít kivételnek, hogy a legfeljebb fél éve lejárt számlák behajtásánál másfél millió forintig nincs gyors esélycsökkenés - ám a 60 százalék körüli mutató az efeletti követeléseknél már csupán 17 százalék -, azaz amikor egy cég már ennyivel tartozik, ott valószínűleg nagy a baj.

Várható behajthatóság (érték alapján, százalék)Számla korossága0-180 nap181-365 nap365 nap felett0-300 ezer forint60,749,138,6300-700 ezer forint52,828,225,0700 ezer - 1,5 millió forint58,0n.a.n.a.1,5 millió forint felett17,1n.a.n.a.

A követeléskezelés sikerességét alapvetően meghatározza, hogy a számla lejártát követően milyen gyorsan fordul hozzánk az ügyfél. Minél később lépnek, annál kisebb az esély arra, hogy a tartozás behajtható - kommentálta az adatokat lapunknak Somodi Bernadett, az EOS Faktor Magyarország Zrt. értékesítési és marketingigazgatója. Ennek megfelelően úgy alakították ki a folyamatainkat, hogy egyes ügyfeleknél gyors a kezelés, csupán 60-80 napig tart.

Napi tapasztalat, hogy minél kisebb egy számla értéke, annál könnyebb behajtani. Amikor ugyanis egy vállalkozás többféle tartozást halmoz fel, folyamatosan mérlegeli, hogy melyik számlát fizesse ki előbb. A gyakorlatban a többség a kisebb értékű tartozásokat veszi előre, ezeknél érezhetően nagyobb a fizetési hajlandóság. Így például ha egy kisvállalkozás egymillió forinthoz jut, a pénzből valószínűleg inkább három darab, egyenként 300 ezer forintos tartozását fizeti meg, mint egy nagyobbat próbálna belőle törleszteni - fogalmazott Somodi.

Az EOS adminisztratív követeléskezelési eljárást folytat. Céljuk, hogy a folyamat végére valamilyen egyezség szülessen, amely megfelel a hitelezőnek és az adósnak egyaránt. Ha pedig nem sikerül időben, peren kívül megegyezni az ügyfelekkel, akkor kezdenek csak valamilyen jogi eljárásba (a kisebb összegeknél fizetési meghagyás, a nagyobbaknál pedig felszámolási eljárás) - az ilyen ügyek aránya általában tíz százalék alatt marad.

A szállítmányozó cégeknél gyakran kerülnek elő lejárt külföldi követelések is - ezek aránya a kutatásnál 25 százalék körül volt. Itt is jól látható azonban, hogy minél később lépnek a cégek, annál kisebb a fizetési arány. Amúgy is általában kisebb a sikeresség a külföldi követéseknél - ez alól csupán 2014 számított kivételnek, amikor a két mutató megegyezett. A nemzetközi ügyek ugyanis a belföldieknél általában lassabban, hosszabb átfutással zajlanak - több időt visz el a kommunikáció, a számlázás (ma is sok olyan cég van, amely továbbra is papíron, levélben küld számlát). Majd miután a külföldi partner nem fizet, a cégek is lassabban lépnek és fordulnak követeléskezelőhöz.

Behajtás sikerességének alakulásaÉvBelföld (%)Belföld átlagkorosság (nap)Külföld (%)Külföld átlagkorosság (nap)201275,010034,4120201364,310047,3144201441,719041,8168201556,525448,3174201659,637444,3317201742,516627,7387

Márpedig az, hogy egy vállalat mennyire érzi kockázatosnak a külföldi számlázását, alapvetően befolyásolhatja nemzetközi a kereskedelmi kapcsolatok fejlődését. Sok erőforrást igényel, hogy egy cég ezt a sokféle tudást önmaga menedzselni tudja. Az EOS Csoport hosszú évek óta működteti nemzetközi kintlévőségek kezelésére specializálódott hálózatát, ezért képes szinte a világ bármely országában keletkező tartozások behajtására - mondta Somodi.

Az EOS-csoport fő tevékenysége a követeléskezelés, 51 leányvállalatával, több mint 8500 munkatársával, valamint 20 ezer ügyfelével piacának egyik legnagyobb szereplője.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy amikor egy magyar szállítmányozó lejárt németországi követelésével hozzánk fordul, akkor a helyi irodánk révén nincsenek jogi és nyelvi akadályok, német kollégáink keresi fel a helyi adósokat. Ennek megfelelően az EOS Faktornak több olyan partnere is van, amely kimondottan külföldi kintlévősége kezelésével bízza meg a céget - számolt be az igazgató.