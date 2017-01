Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy ugrásra számíti a BMW a magyar elektromosautó-piacon

Két számjegyű bővülésre számít a magyar elektromosautó-piacon a szegmens egyik szereplője, a BMW, a fejlődésben a kormányzati támogatásnak is jelentős szerep jut.

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, beavatkozásmentes, közvetlen. Kérje demószámláját még ma! Demószámla ITT

Baudouin Denis, a BMW Magyarország vezetője szerdán Budapesten sajtótájékoztatón az MTI kérdésére elmondta, Európa más tagországaiban, ahol a kormányzat támogatással is ösztönözte az elektromos autók terjedését, a piac dinamikusan bővült, és erre számítanak Magyarországon is. A magyar piac ezen szegmensében két számjegyű bővülésre számítanak, ezen belül a BMW is hasonló mértékű eladásbővüléssel számol.

Az elmúlt évben a bajor gyártó 98 darab "i" járművet, vagyis teljesen elektromos i3-ast és hibrid i8-ast értékesített Magyarországon, ezzel Kelet-Közép-Európában a magyar piacon kelt el a legtöbb ilyen BMW.

A BMW 2016-ban összesen 2300 járművet értékesített Magyarországon, 14 százalékkal többet, mint az elmúlt évben, a csoporthoz tartozó Mini 18 százalékkal növelte eladásait. A legsikeresebb típus a középkategóriás 3-as modell volt.

Az elmúlt évben Magyarországon összesen 96,5 ezer személyautót helyeztek forgalomba, 25 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. November végi adat szerint elektromos és hibrid autókból 233-at értékesítettek.