Nagy változás jön a Coca-Colánál

Állítólag még kevésbé lehet majd megkülönböztetni a Zero kólákat az eredetiektől.

Több mint 10 év után változik a Coca-Cola Zero íze. Az összetevők listája, így a címkén feltüntetett összetétel is változatlan maradt az új Zero verziónál, viszont közelebb kerülnek az eredeti Coca-Cola ízéhez - adta hírül a vállalat.

A boltok polcain és a vendéglátóhelyeken egyre többen találkozhatnak áprilisban az "új íz" feliratú cukormentes Coca-Cola verzióval.

A 2017 elején bejelentett "egy márka" stratégiának megfelelően a vállalat már nem kezeli külön márkaként a Coca-Cola cukormentes verzióit. Ez a megközelítés a csomagolástól a reklámokig minden megjelenést érint.

