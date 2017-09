Nagyobb ország, több kirúgott ember a Tescónál

Lengyelországban is csökkenti a központi adminisztrációjában dolgozók számát a Tesco. A különbség Magyarországhoz képest: nagyobb ország több kirúgott ember.

Barabás Júlia, 2017. szeptember 26. kedd, 06:20

A lengyelországi Tesco az alkalmazottak számának csökkentését tervezi - írta az onet.pl. A hálózatban működő Szolidaritás szakszervezet úgy tudja, hogy csoportos leépítés lesz, amely akár 400 munkavállalót is érinthet. A hírek szerint a felmondások csak azokat az embereket érintik, akik a Tesco fő irodájában dolgoznak - hasonló hír érkezett nemrégiben az áruházmulti magyarországi leányvállalatától is.

Az elbocsátásokat 2017. október 24 és november 30 között tervezik, és nem fogják érinteni a kereskedelmi hipermarketek eladóit. Akiknek felmondanak, azok egy részének más pozíciót ajánlanak fel. A legnagyobb esélyük a Tescóban maradásra azoknak van, akik az utolsó évben kifogástalanul végeztek a tanfolyamokon, jól beszélnek angolul vagy nehéz személyes helyzetben vannak.

A lengyel Tesco tavaly is bocsátott el embereket, mert bezárta az egyik üzletét és ez idén is folytatódott: júniusban újabb kilenc bolt felszámolását jelentették be. Ugyanakkor a Tesco-csoport felügyelőbizottságának vezetője közölte, hogy az áruházlánc nem hagyja el a régiót, azaz Lengyelországot. Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát.

