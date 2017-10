Négyszázmillió eurót fektet elektromos autót fejlesztő központjába a BMW

A német BMW autógyártó 400 millió eurót fordít müncheni kutatóbázisa fejlesztésére, a projekt 2019-ben fejeződhet be, általa mintegy ötezer új munkahely jöhet létre - jelentette a német vállalat vezetésének közlésére hivatkozva az MTI.

Szepesi Anita, 2017. október 6. péntek, 19:05

A BMW kutató- és innovációs központjában (Forschungs- und Innovationszentrum - FIZ) 2050-ig 15 ezer további munkahely jöhet létre Münchenben.

A központban fejlesztik a jövő elektromos járműveit, az információtechnológiai fejlesztéseket és mesterséges intelligencia kutatását végző mérnökök és informatikai szakemberek új generációja kap helyet a vállalat fejlesztőközpontjában - mondta el Harald Krüger, a BMW vezetője.

Bejelentették azt is, hogy a BMW egy oroszországi, kalinyingrádi összeszerelő üzem létesítéséről is tárgyal. Oroszország stratégiailag fontos piac a BMW fő riválisa, a Daimler számára is, amely Moszkvában kezdte meg a helyi gyártás előkészítését, hogy közelebb kerüljön a vásárlókhoz.

Az Ernst & Young (EY) vállalati tanácsadó cég adatai szerint a BMW volt a világon a legnyereségesebb ágazati cég az idén az első fél évben.

A német vállalat érte el a vizsgált időszakban a legmagasabb, 11,3 százalék árbevételhez viszonyított profitot: 49,25 milliárd euró bevétel mellett 5,58 milliárd euró nyereséget termelt. A második a Suzuki lett (10,3 százalék), harmadik helyen a Daimler (9,7 százalék) szerepelt.

A BMW rekordra számít idén az eladott járművek száma, a bevétel és a profit szempontjából egyaránt.

