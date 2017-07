Nem adja el a Ducatit a Volkswagen

A Volkswagen konszern felügyelőbizottságában a munkavállalók képviselőinek ellenállása miatt nincs meg a leányvállalatok, közöttük a Ducati motorkerékpárgyár eladásához szükséges szavazati többség - írja az MTI.

2017. július 30. vasárnap

"Mindenki, aki képes értelmezni a Volkswagen féléves eredménybeszámolóját, pontosan tisztában van vele, hogy egyáltalán nincs szükségünk készpénzre, teljesen felesleges lenne elkótyavetyélnünk leányvállalatinkat" - jelentette ki a Volkswagen konszern üzemi tanácsának szóvivője szombaton.

A konszern felügyelőbizottságában a munkavállalók képviselői ezért nem járulnak hozzá a Ducati motorkerékpárgyár, a Renk sebességváltógyár, valamint a MAN Diesel & Turbo motorgyár eladásához.

A 20 tagú testület 50 százalékát a munkavállalók képviselői adják. Értesülések szerint a Ducati és a Renk eladása ellen van a főrészvényes Porsche és Piech családokat képviselő négy felügyelőbizottsági tag is.

A Volkswagen főrészvényese, a Porsche SE szóvivője elzárkózott a szavazati arány kommentálásától.

A Volkswagen AG vezérigazgatója Matthias Müller tavaly jelentette be, hogy a konszern szerkezeti átalakítása keretében felülvizsgálják a leányvállalati struktúrát is. A Ducati motorkerékpárgyár iránt azóta már számos cég fejezte ki érdeklődését, közöttük az olasz Benetton család befektető társasága is.