Opel-felvásárlás - Kiderült, mi lesz Szentgotthárdon

Az Opel autógyártó társaság valamennyi üzemére, így a szentgotthárdi motorgyárra is vonatkozik, hogy az új tulajdonos tiszteletben tartja az érvényes szerződéseket és megállapodásokat - mondta a társaság egyik szóvivője az MTI-nek a hétfőn bejelentett tulajdonosváltással kapcsolatban.

Az Opel szentgotthárdi üzeme a társaság legnagyobb európai motorgyára, modern üzem, további sorsáról azonban túl korai lenne bármiféle kijelentést tenni azon kívül, hogy a PSA francia konszern tiszteletben tartja az amerikai General Motors (GM) idején kötött megállapodásokat és szerződéseket - mondta.

Ez nemcsak Szentgotthárdra, hanem az összes többi üzemre is vonatkozik, mint ahogy az is, hogy egyelőre nem tudni, miként alakulhat a gyárak sorsa középtávon, három-öt éves távlatban, bár ezt akkor sem lehetne tudni, ha nem történne tulajdonosváltás a társaságnál. Az viszont biztos, hogy a második legnagyobb európai autógyártó vállalkozás jön létre azzal, hogy az Opel és a brit testvérmárka, a Vauxhall átkerül a Peugeot-t, a Citroent és a prémiumkategóriás DS modellcsaládot gyártó PSA-csoporthoz, és az is biztos, hogy az Opel továbbra is arra törekszik, hogy nyereséget termeljen - tették hozzá.

Az 1862-ben alapított Opelnek hét európai országban vannak gyárai, kutatás-fejlesztési, illetve tesztközpontjai. A nyugat-magyarországi Szentgotthárdon működő üzemében mintegy 1200 embert foglalkoztat. A több mint 35 ezer munkatárssal dolgozó autógyártó társaság 1931 óta áll a GM 100 százalékos tulajdonában, és 1999 óta veszteséges.

A tulajdonosváltás a tervek szerint az év végéig lezárul. Az ügylethez versenyhatósági engedélyek is szükségesek. A GM 2,2 milliárd euróért (2,33 milliárd dollárért) adja el európai érdekeltségét a PSA-nak.