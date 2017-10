Padlóra került a patinás gyógyszercég

Az izraeli Teva vállalat véglegesen elvesztette kizárólagossági jogait a bevételeinek negyvenöt százalékát biztosító COPAXONE felett, részvényeinek értéke tizenöt százalékkal esett, ezért kénytelen lesz megválni aktívái további elemeitől, valamint számos dolgozójától - jelentette a Háárec című újság gazdasági melléklete vasárnap.

Amerikai piaci bevezetése után huszonegy évvel a U.S. Food and Drug Administration (Amerikai Élelmiszer-, és Gyógyszer Ellenőrző Hatóság) kedden engedélyezte a sclerosis multiplex betegségre felírható COPAXONE gyógyszer generikus változatának eladását a Mylan N.V. nevű amerikai gyógyszergyárnak. Ráadásul csütörtökön a holland Synthon és az amerikai Alvogen vállalat is hasonló engedélyt szerzett a generikus verzió huszonhét európai országban történő forgalmazására - tudósít az MTI. (A Teva a nyáron már egy másik gyógyszer kapcsán is bajba került az USA-ban.)

A Tevában kifejlesztett gyógyszer generikus kiváltóinak megjelenésével a gyógyszergyár elveszítheti bevételeinek jelentős részét. Az idei második negyedévében a Teva eladásainak tizennyolc, és nettó nyereségének negyvenöt százalékát a COPAXONE-ból nyerte, ezért e gyógyszer konkurenciájának megjelenése a Háárec szerint drámai hatással bír a vállalatra.

Az izraeli gyógyszergyár erősen függ ettől a termékétől, s az utóbbi évtized rendkívüli erőfeszítéseinek dacára nem sikerült újabb, saját készítményt kifejlesztenie helyette.

Különösen hátrányos a kizárólagossági jogok lejáratának időzítése, mert a cég júniusra több mint 35 milliárd dolláros (mintegy kilencezer ötszáz milliárd forintos) nettó tartozást halmozott fel az Actavis Generics tévesnek bizonyult felvásárlása miatt.

A COPAXONE eddig mintegy évi 3,2-3,3 milliárd dollár bevételt hozott a Tevának, de az izraeli újság szerint ez már az idén a vártnál gyorsabban és jelentősebb mértékben fog csökkenni, ezért a vállalat ismét kénytelen lesz megválni aktívái egy részétől, valamint újabb dolgozókat kell elbocsátania.